Адвокат раскрыл, зачем к Фургалу могли подселить Абызова

Сергея Фургала могут пытаться разговорить с помощью агента в лице Михаила Абызова, считает адвокат Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов может быть агентом оперативников, которого подселили к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, чтобы выведать информацию и выявить болевые точки. Об этом URA.RU рассказал адвокат и писатель Иван Миронов.

«В „Лефортово“, где сидят Фургал и Абызов, активно проводятся внутрикамерные разработки с участием арестантов, завербованных оперчастью СИЗО. К несговорчивым со следствием, таким, как Фургал, подсаживают ребят, которые должны разговорить сокамерника, выявить болевые психологически точки, нагнать жути, вывести из морального равновесия. При необходимости, добавить что-нибудь в чай», — рассказал URA.RU Миронов.

Абызов мог быть выбран в качестве такого агента, так как принадлежит к той же социальной группе, что и Сергей Фургал, отметил собеседник агенства. «Фургал абы с кем разговаривать не будет, а тут вроде как брат по несчастью, из одного чиновничьего сословия. При вербовке агента статус арестованного особой роли не играет, все зависит от его морально-нравственных принципов», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что в камеру к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу подселили бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. По словам источников, у них складываются нормальные отношения. В разговоре с URA.RU адвокат Александр Аснис отказался комментировать информацию.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.