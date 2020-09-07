Россиянам поднимут штрафы за разглашение служебной тайны

Штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны могут вырасти в 10 раз. Госдума уже разрабатывает соответствующий законопроект, сообщает один из авторов документа, первый земпредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.
«Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей», — цитирует «Ридус» Вяткина. Чиновник уточнил, что такие штрафы соответствовали бы уровню зарплат.
На сегодняшний день наказание за разглашение служебной тайны составляет от 500 до 1000 рублей для граждан и от 4000 до 5000 для должностных лиц. В Госдуме считают, что такие штрафы не дают результата. К тому же ущерб от разглашения тайны может составлять тысячи и даже миллионы рублей, заключил Вяткин.
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