Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Дополнительные средства они [медики] будут получать до 15 октября», — пишет агентство Nation News, ссылаясь на заявление Мишустина. Председатель правительства также раскрыл, что уже подготовлено постановление для подобных выплат социальным работникам.
Стимулирующие выплаты врачам президент РФ Владимир Путин анонсировал на совещании 8 апреля. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч. Ранее, как напоминает RT, премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 5 млрд рублей, которые пойдут на новые стимулирующие выплаты работникам, участвующим в борьбе с пандемией.
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