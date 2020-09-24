Олег Тиньков поздравил Сбербанк ребрендингом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков поздравил Сбербанк с ребрендингом. При этом он предложил сделать председателя правления Сбербанка Германа Грефа премьер-министром РФ.

«Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек „Тинькофф“ уже тоже имеет, некоторые скоро запустит. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и еще быстрее», — написал в своем профиле в Instagram Тиньков.

Также владелец банка «Тинькофф» заявил, что Греф является талантливым банкиром и единственным, с кем интересно конкурировать. «Мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его, конечно, нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?» — написал Тиньков.

Ранее Сбербанк официально представил свой новый логотип. Теперь организация будет работать под названием «Сбер». Ожидается, что ребрендинг будет производиться постепенно. Также банк презентовал новый тип банкомата и новую медиа-приставку.