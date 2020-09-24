Тиньков оценил презентацию Сбербанка от Грефа. «Его надо делать премьер-министром»

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Олег Тиньков поздравил Сбербанк ребрендингом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков поздравил Сбербанк с ребрендингом. При этом он предложил сделать председателя правления Сбербанка Германа Грефа премьер-министром РФ.

«Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек „Тинькофф“ уже тоже имеет, некоторые скоро запустит. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и еще быстрее», — написал в своем профиле в Instagram Тиньков.

Также владелец банка «Тинькофф» заявил, что Греф является талантливым банкиром и единственным, с кем интересно конкурировать. «Мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его, конечно, нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?» — написал Тиньков.

Ранее Сбербанк официально представил свой новый логотип. Теперь организация будет работать под названием «Сбер». Ожидается, что ребрендинг будет производиться постепенно. Также банк презентовал новый тип банкомата и новую медиа-приставку.

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Не сначала, но посмотрел презентацию #Сбер.. масштабно... поздравляю ! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек #Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит.. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее... и ещё бы на их месте давно купили «Мэйл», я не верю в СП и партнёрства-это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало.. Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать ! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать Премьер Министром, представляете, как бы он поменял страну? Тем временем @tinkoffbank растёт, вчера был рекорд, открыли 22,000 только дебетовых карт #ТинькоффБлэк????. Дальше действовать будем мы!

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

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