Вокалист Little Big впервые показал новорожденного сына

Антон Лиссов стал папой 23 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокалист группы Little Big Антон Лиссов впервые показал родившегося 23 сентября сына. Фотографию артист опубликовал в Instagram.

«Рассказываю всё начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы», — прокомментировал Лиссов фотографию.

По словам Лиссова, его все предупреждали о бессонных ночах. Однако артист успокоил подписчиков и заявил, что «встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем не сложно». Вокалист Little Big подчеркнул, что уже привык к новой роли. «Самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека — это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве», — написал артист.

Вокалист популярной группы поделился трогательным фото с сыном (по российскому законодательству мы не можем публиковать фотографии несовершеннолетних детей) Instagram/Антон Лиссов

Little Big — российская музыкальная группа, песни исполнителей популярны в России и за ее пределами, клипы собирают сотни миллионов просмотров. В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако он был отменен из-за пандемии коронавируса.