22 октября 2020

В Армении не согласились со словами Путина о погибших в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, свечи, вера
Жертв конфликта в Нагорном Карабахе больше, чем заявляют официальные лица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин озвучил «обобщенные цифры» по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его убеждению, потери войск Азербайджана в несколько раз больше, чем потери армии Армении.

Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай», отметил, что по данным спецслужб РФ в результате эскалации конфликта потери с обеих сторон составляют более двух тысяч погибших, а общее число жертв приближается уже к пяти тысячам, пишет RT. Ованнисян заявляет, что российский лидер не мог назвать конкретных цифр по жертвам войны в Карабахе. «Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника — ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков — в несколько раз больше чем наши. Это абсолютная истина», — цитирует заявление представителя Минобороны Армении РИА «Новости».

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Договоренности о перемирии, достигнутые в октябре, были нарушены уже через несколько часов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...