В Армении не согласились со словами Путина о погибших в Карабахе

Российский президент Владимир Путин озвучил «обобщенные цифры» по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его убеждению, потери войск Азербайджана в несколько раз больше, чем потери армии Армении.
Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай», отметил, что по данным спецслужб РФ в результате эскалации конфликта потери с обеих сторон составляют более двух тысяч погибших, а общее число жертв приближается уже к пяти тысячам, пишет RT. Ованнисян заявляет, что российский лидер не мог назвать конкретных цифр по жертвам войны в Карабахе. «Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника — ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков — в несколько раз больше чем наши. Это абсолютная истина», — цитирует заявление представителя Минобороны Армении РИА «Новости».
Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Договоренности о перемирии, достигнутые в октябре, были нарушены уже через несколько часов.
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