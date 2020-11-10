Дмитрий Песков заявил, что стороны конфликта не договаривались о присутствии турецких военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турецких миротворцев не должно быть в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал Песков. Он отметил, что об этом не договаривались Россия, Азербайджан и Армения, и в тексте их заявления о миротворческой миссии из Турции не упоминается.

По словам Пескова, речь шла о создании центра мониторинга условий прекращения огня на азербайджанской территории. Все нюансы его размещения являются предметом других договоренностей, подчеркнул представитель Кремля.

Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Туда направились российские миротворцы, передает телеканал 360. Свидетель карабахского конфликта 1988—1994 годов, преподаватель УрФУ Валерий Амиров считает, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет находиться в серьезной опасности, потому как заключенное Азербайджаном и Арменией перемирие является очередной передышкой в военном конфликте.