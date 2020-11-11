Профессор МГУ предсказал новые налоги в России

Налоговые органы вынуждены вводить новые налоги, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В скором будущем в России могут ввести налоги на соль и сахар. Об этом URA.RU заявил главный редактор журнала «Экономист», профессор МГУ Сергей Губанов, комментируя закон о повышении НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей.

«Не исключаю, что скоро будет налог на медь, соль, сахар, потому что у людей больше взять нечего. Экономика же не работает, добавленная стоимость не создается. Девальвация идет в инфляцию, это замкнутый круг», — рассказал он URA.RU.

Профессор отметил, что повышение НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей — это бессистемная мера. Она направлена на то, чтобы налоговые органы смогли хоть как-то наполнить дефицитный бюджет России. «Налоговый плюс от такой меры будет мизерный. Каких-либо стимулов для производства она не имеет. Однако налоговые органы вынуждены грести по сусекам и придумывают все что угодно, чтобы пополнить без того „тощий“ бюджет», — отметил Сергей Губанов.

Сегодня Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на годовые доходы граждан, превышающие пять миллионов рублей. Доходы до пяти миллионов будут облагаться по ставке 13%, отмечает издание РАПСИ .

В начале ноября эксперты Высшей школы экономики предложили ввести налоги для граждан, чей доход превышает 12 и 24 миллиона рублей в год. В этом случае подоходный налог поднимут до 24-30%, пишет издание « Утро.ру» .