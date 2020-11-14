Россияне побили рекорд по объему ипотечных кредитов в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Неделя завершилась не очень благоприятно для российской валюты. По итогам торгов доллар вырос до 77,38 рублей (+0,01), цена евро поднялась до 91,58 рубля (+0,32). Финансовые аналитики считают, что до Нового года российская валюта может упасть еще сильнее на фоне коронавируса.

Нефть также теряет в цене. На момент окончания торгов Brent потеряла в цене 1,91% и установилась на уровне 42,7 долларов за баррель. WTI потеряла 2,43%, стоимость барреля — 40,12 долларов.

Ситуация в России

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам. Он считает, что это поможет вывести граждан из «серых» зон экономики. Тогда работающие пожилые граждане начнут отчислять государству выплаты, что может привести к пополнению бюджета страны.

Россияне обновили рекорд по объему выдачи ипотек. К концу 2020 года он составит около 3,5 триллионов рублей. При этом наибольшая цифра была зафиксирована в 2018 году — 3,1 триллиона рублей. Росту суммы кредитов поспособствовала программа льготной ипотеки.

Из федерального бюджета России регионам выдадут деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. О выделении средств сообщила пресс-служба правительства. Эти деньги полностью обеспечат ежемесячными выплатами родителей малышей. Конкретная сумма, которая уйдет в области, пока не уточняется.

Ситуация в мире

Действующий президент США Дональд Трамп хочет остановить ручной пересчет голосов в Джорджии. Он уверен, что это пустая трата времени, поскольку комиссии не сверяют подписи при подсчете. При этом разрыв между Трампом и его соперником на выборах Джо Байденом очень маленький. Однако исход выборов влияет на ситуацию на биржевых рынках.

Организаторы международного теннисного турнира в Англии Wimbledon получат огромную страховку из-за несостоявшихся на фоне COVID-19 соревнований. Wimbledon начал страховаться от пандемии из-за вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Теперь организаторам положена выплата в 174 миллиона фунтов стерлингов.

Мнение экспертов

Из-за индексации выплат работающим пенсионерам всем остальным гражданам могут поднять налоги, считает экономист Андрей Мовчан. Это связано с расходами федерального бюджета, которые потребуются, чтобы сделать выплаты и льготы.