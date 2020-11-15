Возможно, песок для отсыпки дороги взяли около кладбища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Киренск Иркутской области местные жители нашли на дороге фрагменты человеческого скелета. Предполагается, что они попали туда вместе с песком, которым отсыпали дорогу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.

«Сейчас в рамках законодательства в городе Киренске проводится проверка. Предварительно установлено, что администрация города наняла организацию для отсыпки дороги, и материал для этого был взят вблизи кладбища», — передает РИА «Новости» слова собеседника из правоохранительных органов.

Пользователей интернета не испугали картинки с черепом, ребрами и другими костями на дороге. Кто-то предположил, что это пранк, пишет «Телеканал 360». По одной из версий, песок могли взять из карьера, в котором могут находиться останки жертв Гражданской войны, сообщает агентство Nation News.

В свою очередь, в Свердловской области не утихает шум вокруг биатлонного комплекса Антона Шипулина, который не могут построить из-за того, что рядом с ним находится мемориал жертвам сталинских репрессий. В месте предполагаемого размещения центра могут также быть человеческие захоронения. Решение о строительстве будет принято только после проведения всех экспертиз.