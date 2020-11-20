В России призвали признать провал пенсионной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ежедневное увеличение числа больных коронавирусом оказывает не такое сильное влияние на мировые цены на нефть, как это было весной. Стоимость углеводородов не снижается, так как страны восстанавливают экономические связи, которые были закрыты из-за карантина. К этому моменту цена на нефть марки Brent застыла на отметке 44,25 долларов за баррель (+0,18%), техасская WTI торгуется за 41,90 (0,00%).

На фоне постепенного восстановления мировой экономики в «Сбербанке» увидели значительные перспективы укрепления рубля. Прогнозы финансовой организации подтверждаются укреплением курса на этой неделе. По данным Московской биржи, за доллар дают 76,07 рубля (+0,01), за евро — 90,33 (+0,15).

Ситуация в России

Правительство РФ должно признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, что существующая пенсионная система в будущем не обеспечит достойных выплат, так как «она банкрот».

В 2021 году россияне смогут получить внесудебную защиту со стороны финансового уполномоченного в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений, что приводит к их частичной утрате. Сейчас подобные разбирательства не попадали в компетенцию финомбудсмена. Однако проект поправок в закон «О финомбудсмене» как раз предполагает наделение его такими полномочиями.

Минэкономразвития РФ работает над введением «золотых паспортов» для иностранных граждан. Однако в отличие от зарубежных стран (практика применяется на Кипре, в Великобритании, Сингапуре), богатым иностранным инвесторам вместо гражданства РФ пока готовы предоставить лишь вид на жительство.

Прибыль пятнадцати госкомпаний страны при переводе в Фонд национального благосостояния (ФНБ) может принести дивиденды, которые с лихвой перекроют дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) и позволят копить и повышать пенсии в опережающем темпе. Директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает, что менеджмент госкомпаний такую схему поддержит, поскольку платить будут не «эфемерному государству», а своим же работникам.

Минстрой России подготовил проект постановления правительства о переносе сроков перехода на нормативы потребления тепла в зависимости от этажности домов и года их постройке. Программу предлагается отложить до 1 января 2022 года, чтобы избежать серьезного подорожания коммуналки.

Ситуация в мире

С приходом к власти в США демократа Джозефа Байдена торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может закончиться. Кандидат в президенты заявил, что не считает обязательным для Вашингтона применять в отношении Пекина такие меры наказания, как ужесточение санкций и введение новых пошлин на товары.

Однако на фоне обострения отношений в сентябре Китай уменьшил портфель казначейских облигаций США на 6,22 млрд долларов. Это стало самым низким объемом этих вложений с февраля 2017 года. Вместе с тем Пекин продолжает увеличивать инвестиции на рынке государственных облигаций Японии — за девять месяцев этого года они выросли на 73%.

Прогнозы и мнения экспертов

Третий пакет санкций против главы Белоруссии Александра Лукашенко, который сегодня обсудили министры иностранных дел Евросоюза, сильнее всего повлияет на президента и его ближайшее окружение. Об этом URA.RU рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец. Однако, отметил он, возможно, пострадают и предприятия из Европы, работающие с Лукашенко.

В обозримом будущем один доллар будет стоить 45 рублей. Такое мнение озвучил экономист Михаил Хазин. Его коллега Михаил Делягин, в свою очередь, отметил, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты.