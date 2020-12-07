По мнению Владимира Жириновского, ситуация с коронавирусом ухудшится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил США о страшном прогнозе по коронавирусу. Он отметил, что из-за COVID в стране погибли гораздо больше человек, чем ожидалось, и число смертей будет только расти. Об этом Жириновский заявил в ходе ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

В начале выпуска ведущий шоу Соловьев заявил, что в Пентагоне главными угрозами для США назвали Россию, Китай и терроризм. В этом списке нет коронавируса, хотя от болезни в США скончались уже более 281 тысячи человек. При этом, как отметил Соловьев, в США смеются над вакцинами от коронавируса — и привел в пример отрывок из выступления комика Джимми Фэллона, который в шутку заявил, что в России уже работают над вакциной от вакцины против коронавируса.

По мнению Соловьева, это напоминает смех сквозь слезы — учитывая, что ежедневно число заболевших COVID в США увеличивается на более чем 200 тысяч человек. С этим же согласился Жириновский, усомнившись в том, что закадровый смех настоящий — поскольку смеяться здесь не над чем. «В самом начале американцы говорили, что в США погибнут не менее 200 тысяч [человек в этом году]. Вот уже норма выполнена. Они даже перевыполнили норму. И будет еще больше», — предупредил Жириновский.

По данным университета Джона Хопкинса, США лидируют в мире по числу случаев COVID-19. На сегодняшний день там зарегистрировано более 14,7 млн заболевших коронавирусом. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе в США начнется вакцинация от COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Среди всех стран Россия занимает четвертое место по числу заболевших коронавирусом — на сегодняшний день в стране выявлено более 2,4 млн заболевших. В Москве уже начали работать кабинеты вакцинации от COVID-19, пишет RT.