Названа главная причина роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти из-за большого числа бессимптомных больных. Эти люди активно распространяют вирус в обществе, считает пульмонолог и заслуженный врач РФ Александр Карабиненко.
«Все случаи усиленного распространения надо связывать с тем, что большое количество бессимптомных болеющих коронавирусной инфекцией людей. Они ходят в транспорте без маски, без перчаток, сморкаются, плюют, курят вам в лицо», — объяснил Карабиненко в разговоре с Lenta.ru. Медик отметил, что такое поведение отражает менталитет нашей страны.
Увеличилось также число тестирований во время второй волны коронавируса, говорит Карабиненко. Чем больше делается тестов, тем больше выявляется случаев болезни, подчеркнул пульмонолог. Только за последние сутки в России выявлено более 28 тысяч заражений. Спад заболеваемости может начаться после Нового года, сообщает «Национальная служба новостей». 7 декабря врач также назвал продукты, которые повышают риск заражения COVID-19, пишет агентство Nation news.
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