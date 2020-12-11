Путина ужаснули шоу на федеральных каналах. «Оторопь берет»

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин признался, что редко смотрит шоу на российском телевидении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента России Владимира Путина пугают шоу, которые выходят в эфир российского телевидения. Об этом он рассказал во время встречи заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Если попадается, оторопь берет», — сказал Путин, комментируя выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой, которая призвала ввести морально-этические нормы на федеральных каналах. Президент признался, что редко смотрит телевизор из-за нехватки времени. Он надеется, что постепенно в России будет подниматься уровень культуры тех людей, которые занимаются выпуском передач на телевидении и сознание зрителей будут не «корежить», а укреплять.

Глава государства отметил, что жесткие ограничения в этой сфере со стороны государства могут привести к обратной реакции. При этом он считает, что «из ряда выходящие вещи» нужно ограничивать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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