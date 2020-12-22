В Дании выявили более устойчивую к вакцине мутацию коронавируса

В Дании обнаружена менее чувствительная к вакцине мутация коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Порядка 10% всех протестированных в Дании на COVID-19 пациентов являются носителями мутировавшего вируса, который в меньшей степени поддается воздействию вакцины. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Мутировавший вирус N439K впервые был выявлен еще в мае в Румынии, после чего распространился в Ирландии, Чехии и Швейцарии. Исследования, проведенные в китайских лабораториях, подтверждают его большую устойчивость к антителам, пишет агентство Ritzau Bureau.

«Нас беспокоит то, насколько эффективной окажется вакцина в случае с N439K. А потому будет уместно следить за распространенностью этого варианта, а также тем, поражает ли он наиболее уязвимые группы», — сказал представитель института Тира Грове Краузе [цитата по ТАСС]. Эксперт не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Ранее ученые из Англии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который стал более распространяемым и уходящим от работы иммунитета. Мутацию уже обнаружили в Дании, Австралии и Нидерландах. На фоне этого 20 стран, включая Россию, приостановили авиасообщение Великобританией. В ВОЗ, как напоминает RT, заявили, что пока нет данных, что новый штамм как-либо влияет на более тяжелую заболеваемость или смертность.