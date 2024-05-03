Экономика Бизнес Песков заявил, что в России больше возможностей для бизнеса 03 мая 2024 в 14:39 Размер текста - 17 + В России много возможностей для ведения своего бизнеса, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия имеет множество возможностей для ведения бизнеса. Этому помогает динамика развития экономики страны. Сейчас открылось большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас вести бизнес интереснее, больше возможностей. У себя дома делать это надежнее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что именно динамика развития экономики в стране дает бизнесу возможности. Кроме того, Песков отметил, что на данный момент создано уже множество субъектов малого и среднего бизнеса. Также динамично развивается деловая активность в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия имеет множество возможностей для ведения бизнеса. Этому помогает динамика развития экономики страны. Сейчас открылось большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас вести бизнес интереснее, больше возможностей. У себя дома делать это надежнее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что именно динамика развития экономики в стране дает бизнесу возможности. Кроме того, Песков отметил, что на данный момент создано уже множество субъектов малого и среднего бизнеса. Также динамично развивается деловая активность в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям