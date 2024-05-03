Песков заявил, что в России больше возможностей для бизнеса

Россия имеет множество возможностей для ведения бизнеса. Этому помогает динамика развития экономики страны. Сейчас открылось большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас вести бизнес интереснее, больше возможностей. У себя дома делать это надежнее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что именно динамика развития экономики в стране дает бизнесу возможности.
Кроме того, Песков отметил, что на данный момент создано уже множество субъектов малого и среднего бизнеса. Также динамично развивается деловая активность в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.