Песков заявил, что в России больше возможностей для бизнеса

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В России много возможностей для ведения своего бизнеса, заявил Песков Фото:

Россия имеет множество возможностей для ведения бизнеса. Этому помогает динамика развития экономики страны. Сейчас открылось большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас вести бизнес интереснее, больше возможностей. У себя дома делать это надежнее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что именно динамика развития экономики в стране дает бизнесу возможности.

Кроме того, Песков отметил, что на данный момент создано уже множество субъектов малого и среднего бизнеса. Также динамично развивается деловая активность в России.

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Россия имеет множество возможностей для ведения бизнеса. Этому помогает динамика развития экономики страны. Сейчас открылось большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас вести бизнес интереснее, больше возможностей. У себя дома делать это надежнее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что именно динамика развития экономики в стране дает бизнесу возможности. Кроме того, Песков отметил, что на данный момент создано уже множество субъектов малого и среднего бизнеса. Также динамично развивается деловая активность в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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