В Шебекино из-за дрона ВСУ произошел взрыв на автозаправке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение "Молния-2017". Челябинск, пламя, огонь, взрыв
После взрыва загорелся резервуар для хранения газа (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Дрон-камикадзе атаковал газовую автозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, после взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы. Работница заправки смогла эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в результате атак дронов ВСУ пострадали еще два жителя Белогородской области. В Вознесеновке один дрон ударил по пассажирскому автобусу, был ранен мужчина, второй атаковал гражданский автомобиль. Ранения также получил мужчина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дрон-камикадзе атаковал газовую автозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, после взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы. Работница заправки смогла эвакуироваться самостоятельно. Ранее в результате атак дронов ВСУ пострадали еще два жителя Белогородской области. В Вознесеновке один дрон ударил по пассажирскому автобусу, был ранен мужчина, второй атаковал гражданский автомобиль. Ранения также получил мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...