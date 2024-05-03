В Шебекино из-за дрона ВСУ произошел взрыв на автозаправке

Дрон-камикадзе атаковал газовую автозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала», — сообщил Гладков в своем
По его словам, после взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы. Работница заправки смогла эвакуироваться самостоятельно.
Ранее в результате атак дронов ВСУ пострадали еще два жителя Белогородской области. В Вознесеновке один дрон ударил по пассажирскому автобусу, был ранен мужчина, второй атаковал гражданский автомобиль. Ранения также получил мужчина.
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