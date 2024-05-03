Происшествия В Шебекино из-за дрона ВСУ произошел взрыв на автозаправке 03 мая 2024 в 12:43 Размер текста - 17 + После взрыва загорелся резервуар для хранения газа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Дрон-камикадзе атаковал газовую автозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . По его словам, после взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы. Работница заправки смогла эвакуироваться самостоятельно. Ранее в результате атак дронов ВСУ пострадали еще два жителя Белогородской области. В Вознесеновке один дрон ударил по пассажирскому автобусу, был ранен мужчина, второй атаковал гражданский автомобиль. Ранения также получил мужчина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дрон-камикадзе атаковал газовую автозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, после взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте работают оперативные службы. Работница заправки смогла эвакуироваться самостоятельно. Ранее в результате атак дронов ВСУ пострадали еще два жителя Белогородской области. В Вознесеновке один дрон ударил по пассажирскому автобусу, был ранен мужчина, второй атаковал гражданский автомобиль. Ранения также получил мужчина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям