Во время повторной атаки ВСУ беспилотниками ранения получил мужчина в селе Вознесеновка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Село Вознесеновка подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями спины», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Мужчину госпитализировали. Все необходимая помощь оказывается.
Сам автомобиль сильно пострадал. Осколки прилетели в другие машины, которые стояли рядом. Оперативные службы работают на месте.
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Во время повторной атаки ВСУ беспилотниками ранения получил мужчина в селе Вознесеновка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Село Вознесеновка подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями спины», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Мужчину госпитализировали. Все необходимая помощь оказывается. Сам автомобиль сильно пострадал. Осколки прилетели в другие машины, которые стояли рядом. Оперативные службы работают на месте. Ранее ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, используя беспилотник. Пострадал один человек.