Житель белгородской Вознесеновки ранен в результате атаки дрона ВСУ. Фото

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Мужчина после попадания беспилотника был госпитализирован Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Во время повторной атаки ВСУ беспилотниками ранения получил мужчина в селе Вознесеновка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Село Вознесеновка подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями спины», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Мужчину госпитализировали. Все необходимая помощь оказывается.

Сам автомобиль сильно пострадал. Осколки прилетели в другие машины, которые стояли рядом. Оперативные службы работают на месте.

Ранее ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, используя беспилотник. Пострадал один человек.

Последствия удара по Белгородской области 3 мая
Фото:

Месторасположение Архангельского: где находится
Автомобили рядом также пострадали
Фото:

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Во время повторной атаки ВСУ беспилотниками ранения получил мужчина в селе Вознесеновка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Село Вознесеновка подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями спины», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Мужчину госпитализировали. Все необходимая помощь оказывается. Сам автомобиль сильно пострадал. Осколки прилетели в другие машины, которые стояли рядом. Оперативные службы работают на месте. Ранее ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, используя беспилотник. Пострадал один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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