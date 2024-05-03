Песков оценил настроения в Кремле за четыре дня до инаугурации Путина

За несколько дней до официального вступления на должность президента РФ Владимира Путина в Кремле сохраняется рабочий настрой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается настроения — рабочее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Инаугурация Путина пройдет 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже во всю идет подготовка к ней. Церемония по официальному вступлению на должность главы государства начнется в 12:00 по московскому времени, продлится она не больше часа. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.
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