Песков оценил настроения в Кремле за четыре дня до инаугурации Путина

Песков: перед инаугурацией Путина настроение рабочее
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Перед выступлением Путина в должность президента в Кремле сохраняется рабочее настроение, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

За несколько дней до официального вступления на должность президента РФ Владимира Путина в Кремле сохраняется рабочий настрой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается настроения — рабочее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже во всю идет подготовка к ней. Церемония по официальному вступлению на должность главы государства начнется в 12:00 по московскому времени, продлится она не больше часа. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.

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За несколько дней до официального вступления на должность президента РФ Владимира Путина в Кремле сохраняется рабочий настрой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается настроения — рабочее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Инаугурация Путина пройдет 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже во всю идет подготовка к ней. Церемония по официальному вступлению на должность главы государства начнется в 12:00 по московскому времени, продлится она не больше часа. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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