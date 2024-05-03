Песков оценил настроения в Кремле за четыре дня до инаугурации Путина

Песков: перед инаугурацией Путина настроение рабочее

03 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Перед выступлением Путина в должность президента в Кремле сохраняется рабочее настроение, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России За несколько дней до официального вступления на должность президента РФ Владимира Путина в Кремле сохраняется рабочий настрой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается настроения — рабочее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Инаугурация Путина пройдет 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже во всю идет подготовка к ней. Церемония по официальному вступлению на должность главы государства начнется в 12:00 по московскому времени, продлится она не больше часа. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За несколько дней до официального вступления на должность президента РФ Владимира Путина в Кремле сохраняется рабочий настрой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается настроения — рабочее», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Инаугурация Путина пройдет 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже во всю идет подготовка к ней. Церемония по официальному вступлению на должность главы государства начнется в 12:00 по московскому времени, продлится она не больше часа. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.