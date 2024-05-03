В Польше удивились смекалке ВС РФ в зоне СВО

Interia: российские военные придумали броню из бревен для САУ «Мста-С»

03 мая 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Российские военные защищают технику в зоне СВО с помощью бревен Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нашли необычный способ защиты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» от украинских беспилотников, используя броню из бревен. Об этом сообщает польское издание Interia. «Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение», — говорится в материале издания. Отмечается, что такой способ придуман для того, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони. Ранее заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков рассказал URA.RU, что в России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне СВО. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные нашли необычный способ защиты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» от украинских беспилотников, используя броню из бревен. Об этом сообщает польское издание Interia. «Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение», — говорится в материале издания. Отмечается, что такой способ придуман для того, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони. Ранее заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков рассказал URA.RU, что в России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне СВО. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт.