В Польше удивились смекалке ВС РФ в зоне СВО

Российские военные нашли необычный способ защиты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» от украинских беспилотников, используя броню из бревен. Об этом сообщает польское издание Interia.
«Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение», — говорится в материале издания. Отмечается, что такой способ придуман для того, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони.
Ранее заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков рассказал URA.RU, что в России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне СВО. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт.
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Российские военные нашли необычный способ защиты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» от украинских беспилотников, используя броню из бревен. Об этом сообщает польское издание Interia. «Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение», — говорится в материале издания. Отмечается, что такой способ придуман для того, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони. Ранее заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков рассказал URA.RU, что в России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне СВО. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт.