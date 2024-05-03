В Кремле ответили на вопрос, где Путин встретит Пасху

03 мая 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на вопрос, где Путин встретит Пасху Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле пока не раскрывают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в Пасхальной службе в ночь с 4 на 5 мая. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, информация об этом будет дана дополнительно. «Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков. Год назад Путин встречал Пасху в Храме Христа Спасителя. Пасха в этом году отмечается 5 мая. Традиционно в главном храме страны на Пасхальной службе присутствует также мэр Москвы Сергей Собянин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле пока не раскрывают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в Пасхальной службе в ночь с 4 на 5 мая. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, информация об этом будет дана дополнительно. «Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков. Год назад Путин встречал Пасху в Храме Христа Спасителя. Пасха в этом году отмечается 5 мая. Традиционно в главном храме страны на Пасхальной службе присутствует также мэр Москвы Сергей Собянин.