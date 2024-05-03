В Кремле ответили на вопрос, где Путин встретит Пасху
В Кремле пока не раскрывают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в Пасхальной службе в ночь с 4 на 5 мая. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, информация об этом будет дана дополнительно.
«Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков. Год назад Путин встречал Пасху в Храме Христа Спасителя.
Пасха в этом году отмечается 5 мая. Традиционно в главном храме страны на Пасхальной службе присутствует также мэр Москвы Сергей Собянин.
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