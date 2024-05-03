В Кремле ответили на вопрос, где Путин встретит Пасху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле ответили на вопрос, где Путин встретит Пасху Фото:

В Кремле пока не раскрывают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в Пасхальной службе в ночь с 4 на 5 мая. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, информация об этом будет дана дополнительно.

«Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков. Год назад Путин встречал Пасху в Храме Христа Спасителя.

Пасха в этом году отмечается 5 мая. Традиционно в главном храме страны на Пасхальной службе присутствует также мэр Москвы Сергей Собянин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле пока не раскрывают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в Пасхальной службе в ночь с 4 на 5 мая. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, информация об этом будет дана дополнительно. «Мы сообщим об этом своевременно», — сказал Песков. Год назад Путин встречал Пасху в Храме Христа Спасителя. Пасха в этом году отмечается 5 мая. Традиционно в главном храме страны на Пасхальной службе присутствует также мэр Москвы Сергей Собянин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...