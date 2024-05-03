ВСУ отказались от наступления и поменяли тактику подготовки мобилизованных

Пленный солдат ВСУ: мобилизованных готовят к обороне

03 мая 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Военный Жадан заявил, что командование бросило солдат на фронте и приказало держать оборону Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия не обучает мобилизованных штурмовым действиям, а готовит их к обороне. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан. «Инструкторы нас учили не штурмовать, а скорее обороняться. Учили, как ходить двойками, тройками», — заявил Жадан, передает ТАСС. Валерий Жадан попал в плен под Авдеевкой в районах сел Тоненькое и Орловка в середине апреля. Он отметил, что первую линию обороны на этом участке должны были удерживать мобилизованные. Из-за интенсивности ударов ВС РФ по позициям ВСУ было маловероятно их удержание. Жадан уточнил, что командование бросило военных и приказало держать оборону. В таком темпе удерживать позицию удалось всего два дня, позже солдат и его сослуживец сдались в плен. Ранее газета Bild написала, что Киеву не хватает военных для противостояния России. Несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране на фронте находятся только 15% военнообязанных. Лучшие бойцы были убиты или ранены, также многие солдаты сильно измотаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия не обучает мобилизованных штурмовым действиям, а готовит их к обороне. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан. «Инструкторы нас учили не штурмовать, а скорее обороняться. Учили, как ходить двойками, тройками», — заявил Жадан, передает ТАСС. Валерий Жадан попал в плен под Авдеевкой в районах сел Тоненькое и Орловка в середине апреля. Он отметил, что первую линию обороны на этом участке должны были удерживать мобилизованные. Из-за интенсивности ударов ВС РФ по позициям ВСУ было маловероятно их удержание. Жадан уточнил, что командование бросило военных и приказало держать оборону. В таком темпе удерживать позицию удалось всего два дня, позже солдат и его сослуживец сдались в плен. Ранее газета Bild написала, что Киеву не хватает военных для противостояния России. Несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране на фронте находятся только 15% военнообязанных. Лучшие бойцы были убиты или ранены, также многие солдаты сильно измотаны.