ВСУ отказались от наступления и поменяли тактику подготовки мобилизованных

Пленный солдат ВСУ: мобилизованных готовят к обороне
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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, всу, украинские военные,  stock
Военный Жадан заявил, что командование бросило солдат на фронте и приказало держать оборону Фото:
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Украинская армия не обучает мобилизованных штурмовым действиям, а готовит их к обороне. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан.

«Инструкторы нас учили не штурмовать, а скорее обороняться. Учили, как ходить двойками, тройками», — заявил Жадан, передает ТАСС.

Валерий Жадан попал в плен под Авдеевкой в районах сел Тоненькое и Орловка в середине апреля. Он отметил, что первую линию обороны на этом участке должны были удерживать мобилизованные. Из-за интенсивности ударов ВС РФ по позициям ВСУ было маловероятно их удержание. Жадан уточнил, что командование бросило военных и приказало держать оборону. В таком темпе удерживать позицию удалось всего два дня, позже солдат и его сослуживец сдались в плен.

Ранее газета Bild написала, что Киеву не хватает военных для противостояния России. Несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране на фронте находятся только 15% военнообязанных. Лучшие бойцы были убиты или ранены, также многие солдаты сильно измотаны.

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Украинская армия не обучает мобилизованных штурмовым действиям, а готовит их к обороне. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан. «Инструкторы нас учили не штурмовать, а скорее обороняться. Учили, как ходить двойками, тройками», — заявил Жадан, передает ТАСС. Валерий Жадан попал в плен под Авдеевкой в районах сел Тоненькое и Орловка в середине апреля. Он отметил, что первую линию обороны на этом участке должны были удерживать мобилизованные. Из-за интенсивности ударов ВС РФ по позициям ВСУ было маловероятно их удержание. Жадан уточнил, что командование бросило военных и приказало держать оборону. В таком темпе удерживать позицию удалось всего два дня, позже солдат и его сослуживец сдались в плен. Ранее газета Bild написала, что Киеву не хватает военных для противостояния России. Несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране на фронте находятся только 15% военнообязанных. Лучшие бойцы были убиты или ранены, также многие солдаты сильно измотаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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