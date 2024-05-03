СДЭК запустил доставку автомобилей из Китая и Европы в Россию

Проект по доставке иномарок в Россию иномарок из Китая, Кореи и страны Европы запустили в РФ. Им занимается CDEK.Shopping, заявили в сервисе.
«CDEK.Shopping в начале прошлого года начал работу над созданием проекта по доставке автомобилей из-за рубежа. Сейчас подготовительные мероприятия подошли к концу, и CDEK.Shopping Auto уже принял первые заказы», — говорится в заявлении, его приводит агентство «Прайм». Отмечается, что все это время компания искала надежных поставщиков и партнеров. Особое внимание уделено вопросу логистики.
На данный момент пользователи могут выбрать более 180 моделей популярных марок. Среди них: BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus, Audi, Skoda. Также, как заверили в компании, человек может оставить заявку по выпуску автомобиля под индивидуальный запрос. Максимальное время доставки — два месяца.
Ранее продажа автомобилей началась на Wildberries. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Компания просит полную предоплату перед покупкой. Срок доставки — один месяц.
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