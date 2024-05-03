СДЭК запустил доставку автомобилей из Китая и Европы в Россию

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, машины, автомобили, перевозка автомобилей, автопром
Срок доставки — от 45 до 60 дней, уточнили в компании Фото:

Проект по доставке иномарок в Россию иномарок из Китая, Кореи и страны Европы запустили в РФ. Им занимается CDEK.Shopping, заявили в сервисе.

«CDEK.Shopping в начале прошлого года начал работу над созданием проекта по доставке автомобилей из-за рубежа. Сейчас подготовительные мероприятия подошли к концу, и CDEK.Shopping Auto уже принял первые заказы», — говорится в заявлении, его приводит агентство «Прайм». Отмечается, что все это время компания искала надежных поставщиков и партнеров. Особое внимание уделено вопросу логистики.

На данный момент пользователи могут выбрать более 180 моделей популярных марок. Среди них: BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus, Audi, Skoda. Также, как заверили в компании, человек может оставить заявку по выпуску автомобиля под индивидуальный запрос. Максимальное время доставки — два месяца.

Ранее продажа автомобилей началась на Wildberries. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Компания просит полную предоплату перед покупкой. Срок доставки — один месяц.

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Проект по доставке иномарок в Россию иномарок из Китая, Кореи и страны Европы запустили в РФ. Им занимается CDEK.Shopping, заявили в сервисе. «CDEK.Shopping в начале прошлого года начал работу над созданием проекта по доставке автомобилей из-за рубежа. Сейчас подготовительные мероприятия подошли к концу, и CDEK.Shopping Auto уже принял первые заказы», — говорится в заявлении, его приводит агентство «Прайм». Отмечается, что все это время компания искала надежных поставщиков и партнеров. Особое внимание уделено вопросу логистики. На данный момент пользователи могут выбрать более 180 моделей популярных марок. Среди них: BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus, Audi, Skoda. Также, как заверили в компании, человек может оставить заявку по выпуску автомобиля под индивидуальный запрос. Максимальное время доставки — два месяца. Ранее продажа автомобилей началась на Wildberries. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Компания просит полную предоплату перед покупкой. Срок доставки — один месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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