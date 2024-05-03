СДЭК запустил доставку автомобилей из Китая и Европы в Россию

03 мая 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Срок доставки — от 45 до 60 дней, уточнили в компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проект по доставке иномарок в Россию иномарок из Китая, Кореи и страны Европы запустили в РФ. Им занимается CDEK.Shopping, заявили в сервисе. «CDEK.Shopping в начале прошлого года начал работу над созданием проекта по доставке автомобилей из-за рубежа. Сейчас подготовительные мероприятия подошли к концу, и CDEK.Shopping Auto уже принял первые заказы», — говорится в заявлении, его приводит агентство «Прайм». Отмечается, что все это время компания искала надежных поставщиков и партнеров. Особое внимание уделено вопросу логистики. На данный момент пользователи могут выбрать более 180 моделей популярных марок. Среди них: BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus, Audi, Skoda. Также, как заверили в компании, человек может оставить заявку по выпуску автомобиля под индивидуальный запрос. Максимальное время доставки — два месяца. Ранее продажа автомобилей началась на Wildberries. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Компания просит полную предоплату перед покупкой. Срок доставки — один месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект по доставке иномарок в Россию иномарок из Китая, Кореи и страны Европы запустили в РФ. Им занимается CDEK.Shopping, заявили в сервисе. «CDEK.Shopping в начале прошлого года начал работу над созданием проекта по доставке автомобилей из-за рубежа. Сейчас подготовительные мероприятия подошли к концу, и CDEK.Shopping Auto уже принял первые заказы», — говорится в заявлении, его приводит агентство «Прайм». Отмечается, что все это время компания искала надежных поставщиков и партнеров. Особое внимание уделено вопросу логистики. На данный момент пользователи могут выбрать более 180 моделей популярных марок. Среди них: BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus, Audi, Skoda. Также, как заверили в компании, человек может оставить заявку по выпуску автомобиля под индивидуальный запрос. Максимальное время доставки — два месяца. Ранее продажа автомобилей началась на Wildberries. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Компания просит полную предоплату перед покупкой. Срок доставки — один месяц.