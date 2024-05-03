США и Япония потратят 3 млрд долларов на перехват гиперзвукового оружия

03 мая 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Япония выделит на создание новой совместной с США ракеты один миллиард долларов Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense США и Япония разработают новую ракету для перехвата гиперзвукового оружия, на которую потратят три миллиарда долларов. Оружие планируется создать к середине 2030 года. Об этом сообщает департамент противоракетной обороны Пентагона. «Япония и США потратят три миллиарда долларов (460 миллиардов иен) на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия», — передает агентство Kyodo . Отмечается, что из этой суммы Япония выделит один миллиард долларов. Планируемая дата создания ракеты обозначена на середину 2030 года. После реализации ракеты SM-3 Block2A, которая предназначена для перехвата баллистических ракет, новая разработка Штатов и Японии станет вторым совместным проектом стран в ракетной области. Новое оружие должно будет перехватывать боеголовку на этапе ее нахождения в воздухе. Также США создадут систему с использованием группировки малых спутников высокой точности для того, чтобы улучшить возможности слежения и обнаружения у новой ракеты. Оружие будет размещено на американских военных кораблях и эсминцах военно-морских сил Японии. Ранее сообщалось, что присоединение Токио к ядерным миссиям США может оказать негативное влияние на обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские политики забыли о своих «антиядерных принципах», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США и Япония разработают новую ракету для перехвата гиперзвукового оружия, на которую потратят три миллиарда долларов. Оружие планируется создать к середине 2030 года. Об этом сообщает департамент противоракетной обороны Пентагона. «Япония и США потратят три миллиарда долларов (460 миллиардов иен) на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия», — передает агентство Kyodo. Отмечается, что из этой суммы Япония выделит один миллиард долларов. Планируемая дата создания ракеты обозначена на середину 2030 года. После реализации ракеты SM-3 Block2A, которая предназначена для перехвата баллистических ракет, новая разработка Штатов и Японии станет вторым совместным проектом стран в ракетной области. Новое оружие должно будет перехватывать боеголовку на этапе ее нахождения в воздухе. Также США создадут систему с использованием группировки малых спутников высокой точности для того, чтобы улучшить возможности слежения и обнаружения у новой ракеты. Оружие будет размещено на американских военных кораблях и эсминцах военно-морских сил Японии. Ранее сообщалось, что присоединение Токио к ядерным миссиям США может оказать негативное влияние на обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские политики забыли о своих «антиядерных принципах», передает RT.