За подрывом газопровода «Северный поток» стоят США. Также они причастны к разрушению внутреннего энергоснабжения союзника по НАТО — Германии. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон.
«Но только что лидер НАТО — Соединенные Штаты — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии. США стояли за разрушением „Северного потока“», — передает ТАСС слова Карлсона из его интервью с политическим советником Балажем Орбаном. Он также задался вопросом, как Штаты и ФРГ могут оставаться союзниками, если американская сторона атаковала Германию.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что США причастны к подрыву газопровода. Они знали о готовящейся диверсии и не препятствовали ее осуществлению. Сикорский заявил об участии Штатов в подрыве «Северного потока» еще в 2022 году. При этом он выражал удовлетворенность этой ситуацией.
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