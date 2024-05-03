Карлсон обвинил США в подрыве «Северных потоков» и разрушении энергосферы ФРГ

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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Карлсон задал вопрос, как после разрушения энергоснабжения ФРГ со стороны США они могут быть союзниками Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

За подрывом газопровода «Северный поток» стоят США. Также они причастны к разрушению внутреннего энергоснабжения союзника по НАТО — Германии. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон.

«Но только что лидер НАТО — Соединенные Штаты — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии. США стояли за разрушением „Северного потока“», — передает ТАСС слова Карлсона из его интервью с политическим советником Балажем Орбаном. Он также задался вопросом, как Штаты и ФРГ могут оставаться союзниками, если американская сторона атаковала Германию.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что США причастны к подрыву газопровода. Они знали о готовящейся диверсии и не препятствовали ее осуществлению. Сикорский заявил об участии Штатов в подрыве «Северного потока» еще в 2022 году. При этом он выражал удовлетворенность этой ситуацией.

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За подрывом газопровода «Северный поток» стоят США. Также они причастны к разрушению внутреннего энергоснабжения союзника по НАТО — Германии. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон. «Но только что лидер НАТО — Соединенные Штаты — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии. США стояли за разрушением „Северного потока“», — передает ТАСС слова Карлсона из его интервью с политическим советником Балажем Орбаном. Он также задался вопросом, как Штаты и ФРГ могут оставаться союзниками, если американская сторона атаковала Германию. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что США причастны к подрыву газопровода. Они знали о готовящейся диверсии и не препятствовали ее осуществлению. Сикорский заявил об участии Штатов в подрыве «Северного потока» еще в 2022 году. При этом он выражал удовлетворенность этой ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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