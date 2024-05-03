Медведев назвал три выгоды России от «мирной конференции» в Швейцарии

Медведев: саммит по Украине станет еще одним крахом мирного плана Зеленского

03 мая 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что саммит в Швейцарии докажет бессилие западных элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польза для России от конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в том, она станет еще одни крахом мирного плана президента страны Владимира Зеленского. Также она станет доказательством бессилия элит на Западе. Об этом сообщил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Во-первых, она [конференция] будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Зеленского. <…> Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит. <…> В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то „мирные инициативы“ продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов», — заявил Медведев. Об этом он написал в своем telegram-канале . Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине пройдет с 15 по 16 июня. Ранее РФ призвала страны из числа партнеров воздержаться от участия в саммите в Швейцарии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это нужно для того, чтобы не дать втянуть страны в антироссийские провокации. Она также отметила, что Россия не примет участия в конференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польза для России от конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в том, она станет еще одни крахом мирного плана президента страны Владимира Зеленского. Также она станет доказательством бессилия элит на Западе. Об этом сообщил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Во-первых, она [конференция] будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Зеленского. <…> Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит. <…> В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то „мирные инициативы“ продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов», — заявил Медведев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине пройдет с 15 по 16 июня. Ранее РФ призвала страны из числа партнеров воздержаться от участия в саммите в Швейцарии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это нужно для того, чтобы не дать втянуть страны в антироссийские провокации. Она также отметила, что Россия не примет участия в конференции.