Медведев назвал три выгоды России от «мирной конференции» в Швейцарии

Медведев: саммит по Украине станет еще одним крахом мирного плана Зеленского
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Медведев заявил, что саммит в Швейцарии докажет бессилие западных элит Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польза для России от конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в том, она станет еще одни крахом мирного плана президента страны Владимира Зеленского. Также она станет доказательством бессилия элит на Западе. Об этом сообщил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Во-первых, она [конференция] будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Зеленского. <…> Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит. <…> В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то „мирные инициативы“ продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов», — заявил Медведев. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине пройдет с 15 по 16 июня. Ранее РФ призвала страны из числа партнеров воздержаться от участия в саммите в Швейцарии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это нужно для того, чтобы не дать втянуть страны в антироссийские провокации. Она также отметила, что Россия не примет участия в конференции.

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Польза для России от конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в том, она станет еще одни крахом мирного плана президента страны Владимира Зеленского. Также она станет доказательством бессилия элит на Западе. Об этом сообщил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Во-первых, она [конференция] будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Зеленского. <…> Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит. <…> В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то „мирные инициативы“ продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов», — заявил Медведев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине пройдет с 15 по 16 июня. Ранее РФ призвала страны из числа партнеров воздержаться от участия в саммите в Швейцарии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это нужно для того, чтобы не дать втянуть страны в антироссийские провокации. Она также отметила, что Россия не примет участия в конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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