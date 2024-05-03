Польза для России от конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в том, она станет еще одни крахом мирного плана президента страны Владимира Зеленского. Также она станет доказательством бессилия элит на Западе. Об этом сообщил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Во-первых, она [конференция] будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана Зеленского. <…> Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит. <…> В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то „мирные инициативы“ продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов», — заявил Медведев. Об этом он написал в своем
Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине пройдет с 15 по 16 июня. Ранее РФ призвала страны из числа партнеров воздержаться от участия в саммите в Швейцарии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это нужно для того, чтобы не дать втянуть страны в антироссийские провокации. Она также отметила, что Россия не примет участия в конференции.
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