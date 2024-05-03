Песков удивился, что у Путина малый антирейтинг

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил что большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина Фото:

У президента России Владимира Путина сохраняется стабильно положительная тенденция оценки его работы, у него низкий антирейтинг. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новый опрос ФОМ.

«В целом, тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания социологи усматривают, но в целом устойчивая. Действительно, у Путина очень высокий уровень поддержки населения. Удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что делает и знает, что нужно делать дальше. Россияне верят ему, и это важно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого ФОМ опубликовал опрос, согласно которому Путина поддерживают 83% опрошенных. Фонд опросил 1,5 тысячи россиян из разных регионов.

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У президента России Владимира Путина сохраняется стабильно положительная тенденция оценки его работы, у него низкий антирейтинг. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новый опрос ФОМ. «В целом, тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания социологи усматривают, но в целом устойчивая. Действительно, у Путина очень высокий уровень поддержки населения. Удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что делает и знает, что нужно делать дальше. Россияне верят ему, и это важно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого ФОМ опубликовал опрос, согласно которому Путина поддерживают 83% опрошенных. Фонд опросил 1,5 тысячи россиян из разных регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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