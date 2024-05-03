Песков удивился, что у Путина малый антирейтинг

У президента России Владимира Путина сохраняется стабильно положительная тенденция оценки его работы, у него низкий антирейтинг. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новый опрос ФОМ.
«В целом, тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания социологи усматривают, но в целом устойчивая. Действительно, у Путина очень высокий уровень поддержки населения. Удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что делает и знает, что нужно делать дальше. Россияне верят ему, и это важно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
До этого ФОМ опубликовал опрос, согласно которому Путина поддерживают 83% опрошенных. Фонд опросил 1,5 тысячи россиян из разных регионов.
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