Армия РФ заняла почти весь населенный пункт Архангельское на авдеевском направлении. Об этом сообщают российские военкоры.
«Группировка войск „Центр“ завершает зачистку Архангельского, приближается к Соколу, Новоалександровке и Новопокровскому, продолжая наступление за Авдеевкой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что военные почти разгромили противника в населенном пункте. Большая часть поселка теперь находится за ВС РФ.
Армия РФ продолжает активное наступление на авдеевском направлении. 2 мая был освобожден населенный пункт Бердычи. Керамик и Новокалиново под Авдеевкой перешли под контроль ВС РФ в начале месяца.
Украинские военные отмечали, что они потеряли инициативу на этом направлении. Один из солдат ВСУ сообщил, что войска России «становятся все лучше и лучше», передает RT.
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