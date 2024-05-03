«РВ»: российские войска заняли почти все Архангельское в ДНР. Карта

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, подготовка мобилизованных, сбойка
ВС РФ близки к тому, чтобы занять большую часть Архангельского в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ заняла почти весь населенный пункт Архангельское на авдеевском направлении. Об этом сообщают российские военкоры.

«Группировка войск „Центр“ завершает зачистку Архангельского, приближается к Соколу, Новоалександровке и Новопокровскому, продолжая наступление за Авдеевкой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что военные почти разгромили противника в населенном пункте. Большая часть поселка теперь находится за ВС РФ.

Армия РФ продолжает активное наступление на авдеевском направлении. 2 мая был освобожден населенный пункт Бердычи. Керамик и Новокалиново под Авдеевкой перешли под контроль ВС РФ в начале месяца.

Украинские военные отмечали, что они потеряли инициативу на этом направлении. Один из солдат ВСУ сообщил, что войска России «становятся все лучше и лучше», передает RT.

Месторасположение Архангельского: где находится
Месторасположение Архангельского
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Армия РФ заняла почти весь населенный пункт Архангельское на авдеевском направлении. Об этом сообщают российские военкоры. «Группировка войск „Центр“ завершает зачистку Архангельского, приближается к Соколу, Новоалександровке и Новопокровскому, продолжая наступление за Авдеевкой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что военные почти разгромили противника в населенном пункте. Большая часть поселка теперь находится за ВС РФ. Армия РФ продолжает активное наступление на авдеевском направлении. 2 мая был освобожден населенный пункт Бердычи. Керамик и Новокалиново под Авдеевкой перешли под контроль ВС РФ в начале месяца. Украинские военные отмечали, что они потеряли инициативу на этом направлении. Один из солдат ВСУ сообщил, что войска России «становятся все лучше и лучше», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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