«РВ»: российские войска заняли почти все Архангельское в ДНР. Карта

03 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

ВС РФ близки к тому, чтобы занять большую часть Архангельского в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ заняла почти весь населенный пункт Архангельское на авдеевском направлении. Об этом сообщают российские военкоры. «Группировка войск „Центр“ завершает зачистку Архангельского, приближается к Соколу, Новоалександровке и Новопокровскому, продолжая наступление за Авдеевкой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что военные почти разгромили противника в населенном пункте. Большая часть поселка теперь находится за ВС РФ. Армия РФ продолжает активное наступление на авдеевском направлении. 2 мая был освобожден населенный пункт Бердычи. Керамик и Новокалиново под Авдеевкой перешли под контроль ВС РФ в начале месяца. Украинские военные отмечали, что они потеряли инициативу на этом направлении. Один из солдат ВСУ сообщил, что войска России «становятся все лучше и лучше», передает RT. Месторасположение Архангельского скриншот карты URA.RU Фото: Условные обозначения Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия РФ заняла почти весь населенный пункт Архангельское на авдеевском направлении. Об этом сообщают российские военкоры. «Группировка войск „Центр“ завершает зачистку Архангельского, приближается к Соколу, Новоалександровке и Новопокровскому, продолжая наступление за Авдеевкой», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что военные почти разгромили противника в населенном пункте. Большая часть поселка теперь находится за ВС РФ. Армия РФ продолжает активное наступление на авдеевском направлении. 2 мая был освобожден населенный пункт Бердычи. Керамик и Новокалиново под Авдеевкой перешли под контроль ВС РФ в начале месяца. Украинские военные отмечали, что они потеряли инициативу на этом направлении. Один из солдат ВСУ сообщил, что войска России «становятся все лучше и лучше», передает RT.