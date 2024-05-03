В России ускорилось падение цен на вторичное жилье

03 мая 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Цены на вторичное жилье в апреле снизились в 14 из 50 исследуемых крупных российских городов Фото: Илья Московец © URA.RU В апреле текущего года наблюдалось снижение цен на вторичное жилье в 14 российских городах, что составляет 28% от общего числа 50 исследуемых населенных пунктов. Это значительно больше по сравнению с мартом, когда падение цен было зафиксировано только в пяти городах. «Согласно исследованию, в апреле сильнее всего квартиры потеряли в цене в Рязани — 1,51%, до 92,7 тысячи рублей за квадратный метр», — приводит расчеты консалтинговой компании SRG РБК. На втором месте по снижению стоимости Владивосток, где вторичное жилье за месяц подешевело на 1,11%, до 171,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Агентство также отмечает снижение в Балашихе, Магнитогорске, Туле и Санкт-Петербурге. Ранее глава АН «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на рынке недвижимости. По его словам, много факторов, таких как высокий рост объема предложения, увеличение среднего размера торга, а также резкое увеличение ожидаемого периода продажи — все аргументы в сторону начала цикла снижения цен на недвижимость в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В апреле текущего года наблюдалось снижение цен на вторичное жилье в 14 российских городах, что составляет 28% от общего числа 50 исследуемых населенных пунктов. Это значительно больше по сравнению с мартом, когда падение цен было зафиксировано только в пяти городах. «Согласно исследованию, в апреле сильнее всего квартиры потеряли в цене в Рязани — 1,51%, до 92,7 тысячи рублей за квадратный метр», — приводит расчеты консалтинговой компании SRG РБК. На втором месте по снижению стоимости Владивосток, где вторичное жилье за месяц подешевело на 1,11%, до 171,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Агентство также отмечает снижение в Балашихе, Магнитогорске, Туле и Санкт-Петербурге. Ранее глава АН «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на рынке недвижимости. По его словам, много факторов, таких как высокий рост объема предложения, увеличение среднего размера торга, а также резкое увеличение ожидаемого периода продажи — все аргументы в сторону начала цикла снижения цен на недвижимость в России.