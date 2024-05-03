Собчак сняла репортаж о деле казахстанского экс-премьера Бишимбаева

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Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения, портрет
Собчак в своем репортаже раскрыла темы последних часов жизни Нукеновой и их знакомство с Бишимбаевым Фото:

Российская журналистка Ксения Собчак сняла репортаж о деле бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Ранее он убил свою жену Султанат Нукенову, после этого сенат Республики принял закон об усилении защиты прав женщин. Репортаж о преступнике Собчак опубликовала на своем YouTube-канале.

В репортаже журналистки затрагиваются темы того, как Бишимбаев снимал на телефон убийство своей жены, хронология последних часов жизни Нукеновой и их знакомство с экс-премьером Казахстана. А также о первом тюремном сроке и помиловании Бишимбаева и сколько может грозить мужчине за убийство супруги.

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«По предусмотренным нормам уголовного законодательства: от 15 лет до пожизненного», — заявила в репортаже адвокат Жанна Уразбахова. Так она ответила на вопрос Собчак, какой самый мягкий и самый жесткий срок может ждать бывшего премьера.

Бишимбаев убил свою гражданскую жену 9 ноября 2023 года в ресторане Bau в Астане. Весь процесс он снимал это на телефон. На видео, которое было предоставлено суду, мужчина допрашивал Нукенову, пытаясь добиться от нее признания в неверности. Он задавал женщине вопросы о связях с бывшим возлюбленным Раимбеком Баталовым.

После громкого убийства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который направлен на усиление защиты прав женщин и детей. Согласно новому закону, также будут приняты меры для профилактики насилия и предусмотрена ответственность за сексуальное приставание к несовершеннолетним.

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Российская журналистка Ксения Собчак сняла репортаж о деле бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Ранее он убил свою жену Султанат Нукенову, после этого сенат Республики принял закон об усилении защиты прав женщин. Репортаж о преступнике Собчак опубликовала на своем YouTube-канале. В репортаже журналистки затрагиваются темы того, как Бишимбаев снимал на телефон убийство своей жены, хронология последних часов жизни Нукеновой и их знакомство с экс-премьером Казахстана. А также о первом тюремном сроке и помиловании Бишимбаева и сколько может грозить мужчине за убийство супруги. «По предусмотренным нормам уголовного законодательства: от 15 лет до пожизненного», — заявила в репортаже адвокат Жанна Уразбахова. Так она ответила на вопрос Собчак, какой самый мягкий и самый жесткий срок может ждать бывшего премьера. Бишимбаев убил свою гражданскую жену 9 ноября 2023 года в ресторане Bau в Астане. Весь процесс он снимал это на телефон. На видео, которое было предоставлено суду, мужчина допрашивал Нукенову, пытаясь добиться от нее признания в неверности. Он задавал женщине вопросы о связях с бывшим возлюбленным Раимбеком Баталовым. После громкого убийства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который направлен на усиление защиты прав женщин и детей. Согласно новому закону, также будут приняты меры для профилактики насилия и предусмотрена ответственность за сексуальное приставание к несовершеннолетним.
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