Российский военный трижды сбегал со службы и получил восемь лет

03 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Военного, который три раза не явился на службу, приговорили к восьми годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд в Томске приговорил военного Константина Бабенко к восьми годам лишения свободы из-за того, что тот трижды сбегал со службы. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. «Суд назначил Бабенко наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок восемь лет», — говорится в сообщении суда. Информацию из него передает «Вести-Томск». Согласно данным суда, солдат захотел отдохнуть от службы и не вернулся в часть 7 мая 2023 года. Бабенко по собственной воле пришел на службу 1 августа и продолжил выполнять свои обязанности. Но с 11 по 29 сентября он снова не пришел в часть. Спустя 11 дней военный снова в третий раз не появился на службе, а 6 декабря он был задержан. Константин Бабенко будет отбывать наказание в колонии строго режима, на данный момент приговор, который вынес Томский гарнизонный военный суд, не вступил в силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Томске приговорил военного Константина Бабенко к восьми годам лишения свободы из-за того, что тот трижды сбегал со службы. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. «Суд назначил Бабенко наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок восемь лет», — говорится в сообщении суда. Информацию из него передает «Вести-Томск». Согласно данным суда, солдат захотел отдохнуть от службы и не вернулся в часть 7 мая 2023 года. Бабенко по собственной воле пришел на службу 1 августа и продолжил выполнять свои обязанности. Но с 11 по 29 сентября он снова не пришел в часть. Спустя 11 дней военный снова в третий раз не появился на службе, а 6 декабря он был задержан. Константин Бабенко будет отбывать наказание в колонии строго режима, на данный момент приговор, который вынес Томский гарнизонный военный суд, не вступил в силу.