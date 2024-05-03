Российский военный трижды сбегал со службы и получил восемь лет

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
Военного, который три раза не явился на службу, приговорили к восьми годам колонии строгого режима Фото:

Суд в Томске приговорил военного Константина Бабенко к восьми годам лишения свободы из-за того, что тот трижды сбегал со службы. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«Суд назначил Бабенко наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок восемь лет», — говорится в сообщении суда. Информацию из него передает «Вести-Томск».

Согласно данным суда, солдат захотел отдохнуть от службы и не вернулся в часть 7 мая 2023 года. Бабенко по собственной воле пришел на службу 1 августа и продолжил выполнять свои обязанности. Но с 11 по 29 сентября он снова не пришел в часть.

Спустя 11 дней военный снова в третий раз не появился на службе, а 6 декабря он был задержан. Константин Бабенко будет отбывать наказание в колонии строго режима, на данный момент приговор, который вынес Томский гарнизонный военный суд, не вступил в силу.

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Суд в Томске приговорил военного Константина Бабенко к восьми годам лишения свободы из-за того, что тот трижды сбегал со службы. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. «Суд назначил Бабенко наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок восемь лет», — говорится в сообщении суда. Информацию из него передает «Вести-Томск». Согласно данным суда, солдат захотел отдохнуть от службы и не вернулся в часть 7 мая 2023 года. Бабенко по собственной воле пришел на службу 1 августа и продолжил выполнять свои обязанности. Но с 11 по 29 сентября он снова не пришел в часть. Спустя 11 дней военный снова в третий раз не появился на службе, а 6 декабря он был задержан. Константин Бабенко будет отбывать наказание в колонии строго режима, на данный момент приговор, который вынес Томский гарнизонный военный суд, не вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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