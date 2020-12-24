МЧС: глобальное потепление приведет к техногенным катастрофам

МЧС использует данные по изменению климата для составления точных прогнозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Промышленные объекты России не готовы к изменению климатических условий в стране и опасным природным явлениям, вызванным глобальным потеплением. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные несколько десятков лет назад, уже не соответствуют сложившимся климатическим условиям», — цитирует ТАСС Зиничева. Глава ведомства подчеркнул, что в большей степени глобальное потепление повлияет на Арктическую зону России, где объекты инфраструктуры возводились с учетом климатических особенностей региона.

Зиничев добавил, что в последние десятилетия в мире наблюдается стабильный рост количества природных аномалий. МЧС, в свою очередь, анализирует подобные изменения для разработки более точных прогнозов возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее бывший сенатор РФ, лидер партии «Экологика» Иван Стариков рассказал URA.RU, чем чревато для России глобальное потепление. По его словам, в первую очередь пострадают промышленные объекты в зоне вечной мерзлоты.