01 января 2021

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобусы, текслер алексей, городской транспорт
В Москве выросла стоимость проезда в транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость разовых поездок в общественном транспорте Москвы выросла на 2 рубля. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

«Разовая поездка по карте „Тройка“ (билет „Кошелек“) со 2 января подорожала на 2 рубля — до 42 рублей, стоимость поездки при оплате банковской картой также выросла на 2 рубля и составила 46 рублей», — передает информацию департамента РИА «Новости».

Также изменится цена проездного на 30 дней: с 2170 до 2245 рублей. Стоимость билета на 60 поездок повышается на 1 рубль 67 копеек за одну поездку и составляет теперь 2070 рублей вместо 1970. При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней.

Ранее российский Минтранс предложил к 2035 году сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. При этом планируется, что личные авто станут обходиться дороже, с 2025 года ведомство собирается начать делать все дороги платными. Но это может стать «геноцитом» для водителей и тормозом для экономики России, рассказали URA.RU автоэксперты. Председатель федерации автовладельцев подчеркнул, что вводить по России платные дороги это все равно, что приватизировать их.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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