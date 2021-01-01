В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость разовых поездок в общественном транспорте Москвы выросла на 2 рубля. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.
«Разовая поездка по карте „Тройка“ (билет „Кошелек“) со 2 января подорожала на 2 рубля — до 42 рублей, стоимость поездки при оплате банковской картой также выросла на 2 рубля и составила 46 рублей», — передает информацию департамента РИА «Новости».
Также изменится цена проездного на 30 дней: с 2170 до 2245 рублей. Стоимость билета на 60 поездок повышается на 1 рубль 67 копеек за одну поездку и составляет теперь 2070 рублей вместо 1970. При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней.
Ранее российский Минтранс предложил к 2035 году сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. При этом планируется, что личные авто станут обходиться дороже, с 2025 года ведомство собирается начать делать все дороги платными. Но это может стать «геноцитом» для водителей и тормозом для экономики России, рассказали URA.RU автоэксперты. Председатель федерации автовладельцев подчеркнул, что вводить по России платные дороги это все равно, что приватизировать их.
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