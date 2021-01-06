Заболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева рассказала о симптомах. «Бьет по мозгам»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, кудрявцева лера
Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом от своей дочери Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус влияет на умственные способности. После заражения начинаешь забывать простые слова. На такой симптом в своем Instagram пожаловалась телеведущая Лера Кудрявцева.

«Вы знаете, что коронавирус бьет по мозгам? Вообще памяти не стало. Не хочется ни в Instagram сидеть, ни что-то смотреть, ни что-то читать. Просто тупо лежишь», — заявила Кудрявцева во время своего стрима в Instagram.

Телеведущая рассказала, что изначально коронавирусом прямо перед Новым годом заболела ее дочь Мария. В последствии заразилась и сама Лера. Из-за этого ей пришлось отменить запланированный отпуск в Дубае.

Сейчас Кудрявцева, по ее словам, пропивает курсы витаминов. Использовать антибиотики она не рекомендует.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...