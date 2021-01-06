Коронавирус влияет на умственные способности. После заражения начинаешь забывать простые слова. На такой симптом в своем Instagram пожаловалась телеведущая Лера Кудрявцева.
«Вы знаете, что коронавирус бьет по мозгам? Вообще памяти не стало. Не хочется ни в Instagram сидеть, ни что-то смотреть, ни что-то читать. Просто тупо лежишь», — заявила Кудрявцева во время своего стрима в Instagram.
Телеведущая рассказала, что изначально коронавирусом прямо перед Новым годом заболела ее дочь Мария. В последствии заразилась и сама Лера. Из-за этого ей пришлось отменить запланированный отпуск в Дубае.
Сейчас Кудрявцева, по ее словам, пропивает курсы витаминов. Использовать антибиотики она не рекомендует.
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