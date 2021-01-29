Юрист МГУ раскрыл реальные мотивы сторонников Навального

Сторонники Алексея Навального далеки от политики, уверены политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Нежелание сторонников блогера Алексея Навального согласовывать акции в его поддержку говорит о том, что их в первую очередь интересуют антиправовые действия и раскачивание ситуации. Кроме того, самого блогера ждет неизбежное наказание за нарушение условий испытательного срока. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU выразили юрист Леонид Головко и политолог Алексей Мартынов.

«Протестующих интересует не цивилизованное выражение своего недовольства какой-то ситуацией в правовых формах, а интересуют как раз антиправовые действия, раскачивание ситуации. Потому что, когда цивилизованный политик, даже оппозиционный, считает необходимым донести свое возмущение чем-то, он действует в рамках правового поля. Он заинтересован в этом», — рассказал агентству завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ имени Ломоносова Леонид Головко.