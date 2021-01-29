Юрист МГУ раскрыл реальные мотивы сторонников Навального

Нежелание сторонников блогера Алексея Навального согласовывать акции в его поддержку говорит о том, что их в первую очередь интересуют антиправовые действия и раскачивание ситуации. Кроме того, самого блогера ждет неизбежное наказание за нарушение условий испытательного срока. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU выразили юрист Леонид Головко и политолог Алексей Мартынов.
«Протестующих интересует не цивилизованное выражение своего недовольства какой-то ситуацией в правовых формах, а интересуют как раз антиправовые действия, раскачивание ситуации. Потому что, когда цивилизованный политик, даже оппозиционный, считает необходимым донести свое возмущение чем-то, он действует в рамках правового поля. Он заинтересован в этом», — рассказал агентству завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ имени Ломоносова Леонид Головко.
Эксперт также подчеркнул, что участников несогласованных акций, перешедших грань и нападавших на полицейских, ждет как административная, так и уголовная ответственность. «Факт очень неприятный, когда возникает такого рода истерика, которой вообще не должно быть и которая не имеет никакого отношения к политическому процессу. Это просто очевидное разбалтывание общества. И в этом смысле государство должно реагировать решительно», — добавил Головко.
Другой собеседник агентства, директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что прошедшие и планируемые акции не имеют никакого отношения к политической и общественной деятельности, а являются лишь попытками организации массовых беспорядков. Поэтому никто не собирался их согласовывать. «Заказ носит мерзкий характер. Потому что исполнение его доверено группе мошенников. Навальный и его друзья — это мошенники», — добавил Мартынов.
Политолог также выразил уверенность, что уголовное наказание для Навального является необратимым. «По крайней мере то, что он должен был отсидеть, но получил условный… Мне кажется, он все-таки отсидит в силу своего такого поведения», — резюмировал эксперт.
Алексей Навальный был задержан в аэропорту Москвы сразу после своего возвращения из Германии из-за нарушений испытательного срока по приговору о мошенничестве по делу «Ив Роше». После его ареста сторонники блогера провели в некоторых регионах страны несанкционированные митинги. Повторная акция запланирована на 31 января.
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