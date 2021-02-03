По мнению представителей Центробанка, льготная ипотека привела к росту цен на жилье Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Решение стран ОПЕК+ снизить добычу углеводородов в феврале и марте этого года на 1,4 миллиона баррелей в сутки привело к существенному росту нефтяных фьючерсов. Согласно информации Мосбиржи, котировки североморской Brent за прошедшие сутки превысили 57 долларов за баррель, WTI — 54 доллара.

После оглашения приговора Мосгорсуда блогеру Алексею Навальному рубль существенно ослабил свои позиции по отношению к мировым валютам. Так за два с половиной часа после судебного решения, доллар прибавил в цене 44 копейки и торгуется за 76,16 рубля, евро подорожал на 59 копеек — до 91,64 рубля.

Ситуация в России

Пособие по беременности и родам в России вырастет на 18 тысяч рублей. Теперь максимальный размер выплат для женщин составит 340 тысяч рублей. По информации ФСС, размер пособия зависит от заработной платы будущей матери за последние два года.

В России могут досрочно отменить программу льготной ипотеки. С соответствующим предложением выступил Центробанк страны. По мнению представителей финансового регулятора, льготная программа привела к росту цен на жилье.

Нуждающимся россиянам предложили продовольственную поддержку от государства. Минпромторг РФ направил властям документ, предполагающий ввести в стране ежемесячное пособие некоторым гражданам на покупку продуктов питания.

За минувший месяц в России зафиксирован существенный рост цен на вторичное жилье. По данным аналитиков, больше всего «вторичка» подорожала в Санкт-Петербурге (почти на 21%), Москве (16,93%) и Нижнем Новгороде (11,43%).

В Госдуме рассмотрят законопроект о моратории на начисление штрафов за просрочку при уплате налогов на имущество физлиц. В случае, если соответствующий законопроект будет принят, россияне получат отсрочку по штрафам до 1 сентября текущего года.

Ситуация в мире

Власти Кипра планируют отказаться от программы «золотых паспортов» — документов, позволяющих владельцу «приобрести» гражданство страны посредством инвестиций. Президент Кипра Никос Анастасиадис не исключил, что в стране появятся другие инвестиционные схемы, однако натурализация в их число входить не будет.

Прогнозы и мнения экспертов

Приговор блогеру Алексею Навальному может повлиять на усиление санкций по отношению к России. Однако сиюминутной реакции на решение суда рассчитывать не стоит. Таким мнением с URA.RU поделились ведущие российские экономисты.

Девальвация рубля повлияет на рост цен на импортные товары в феврале. Кроме того вырастет стоимость овощей и фруктов. Об этом агентству заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Инфляция в России в феврале этого года может достигнуть своего пика. Согласно прогнозам ведущих российских аналитиков, подтверждаемых ожиданиями Центробанка, темпы роста цен на продукты питания в текущем месяце составят около 5,5% в годовом выражении.

Отказ российского правительства от повторного усиления ограничительных мер в связи с новой волной коронавируса привел к тому, что экономика страны пережила меньший спад по сравнению с крупнейшими мировыми экономиками. Об этом сообщает Bloomberg.