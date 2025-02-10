Диетолог предупредила об опасности «скрытого голода»

Диетолог Елена Игнатикова рассказала о причинах, вызывающих состояние «скрытого» голода даже при калорийном питании. По ее словам, неправильное распределение калорий в течение дня может вызвать чувство постоянного голода, что особенно актуально для людей, придерживающихся самостоятельно выбранных диет.
«Например, чувство постоянного голода может быть связано с резким ограничением калорийности рациона у тех людей, которые самостоятельно для себя решили использовать какую-то диету. Резкое ограничение калорийности будет вызывать повышенное чувство голода. Дальше это может привести к срыву и к дальнейшему набору веса», — предупредила Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik. По ее словам, также подобное чувство могут испытывать люди с диабетом.
Кроме того, Елена Игнатикова подчеркнула важность сбалансированного потребления питательных веществ. Организму необходимы не только калории для энергии, но и белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. При резком снижении калорийности рациона может возникнуть необходимость в «дополнительной витаминной дотации», которая должна проводиться под контролем специалиста для предотвращения дефицита питательных веществ.
Ранее диетологи рассказывали также и об интервальном голодании. Это регулярное воздержание от еды на определенный промежуток времени. У него есть как плюсы, так и минусы.
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