Постпред РФ при ООН Василий Небензя дал интервью журналистам РИА Новости в ходе которого сделал несколько заявлений. Например, он обозначил, что миротворцы на Украине без мандата Совбеза ООН станут для ВС РФ законными военными целями. Он также высказал свое отношение действиям США и ООН в целом. URA.RU приводит основные тезисы российского представителя.
«Миротворцы» — законная цель для российских военных
Василий Небензя заявил, что миротворцы без мандата Совета Безопасности ООН станут законной целью для российских вооруженных сил на Украине. «Никакие „миротворцы“ не могут действовать без мандата от СБ ООН», — подчеркнул он. По его словам, любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для ВС РФ.
Критика действий ООН
Постпред РФ при ООН Небензя также выразил недовольство действиями Организации Объединенных наций в контексте украинского конфликта. Он пояснил, что претензии возникают из-за ангажированных решений, принятых под давлением западного блока. Небензя также упомянул нарушение принципа непредвзятости со стороны ООН, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
Дипломатические связи с Сирией
В контексте событий на Ближнем Востоке Небензя добавил, что после смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. «Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями», — пояснил он. Взаимодействие по этому поводу в том числе происходил и с сирийскими коллегами в Нью-Йорке (США), уточнил он.
Текущие отношения России и США
Василий Небензя также прокомментировал текущие отношения между Россией и США. По словам постпреда РФ при ООН, Россия продолжает оставаться открытой к любым диалогам на основе равноправия и взаимоуважения. Однако он уточнил, что пока что определенных сигналов к переговорам с Украиной от Белого дома не поступало. Небензя пояснил, что Москва внимательно отслеживает все заявления, которые афишируются администрацией президента США Дональда Трампа.
Позиция ООН после прихода Трампа
Небензя также рассказал, что после смены власти в США и прихода к ней президента Дональда Трампа, секретариат ООН сохраняет выжидательную позицию. Связано это с тем, что в объединении доминируют представители западных стран и они сейчас стараются понять, какой тактики будет придерживаться администрация Трампа, чтобы вовремя подстроиться, отметил российский постпред.
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