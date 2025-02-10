Командир «Ахмата» раскрыл, сколько бойцов ВСУ осталось в Курской области

Алаудинов: большая часть зашедших в Курскую область бойцов ВСУ уничтожена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил, вторгнувшихся в Курскую область, уничтожена
Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил, вторгнувшихся в Курскую область, уничтожена Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Большая часть украинских войск, вторгшихся в августе 2024 года на территорию Курской области, была уничтожена. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — рассказал Алаудинов журналистам ТАСС. По его словам, текущие формирования ВСУ в Курской области в основном состоят из мобилизованных.

Командир чеченского батальона также добавил, что несмотря на серьезные потери, периодически на территории области появляются другие подразделения ВСУ, включая специальные подразделения и иностранный легион.

В Минобороны на днях отмечали, что украинская армия только за сутки потеряла в боях в Курской области свыше 320 своих бойцов. Незадолго до этого бойцы ВС РФ из группировки «Север» сообщали о подавлении контрнаступления ВСУ в российском регионе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большая часть украинских войск, вторгшихся в августе 2024 года на территорию Курской области, была уничтожена. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — рассказал Алаудинов журналистам ТАСС. По его словам, текущие формирования ВСУ в Курской области в основном состоят из мобилизованных. Командир чеченского батальона также добавил, что несмотря на серьезные потери, периодически на территории области появляются другие подразделения ВСУ, включая специальные подразделения и иностранный легион. В Минобороны на днях отмечали, что украинская армия только за сутки потеряла в боях в Курской области свыше 320 своих бойцов. Незадолго до этого бойцы ВС РФ из группировки «Север» сообщали о подавлении контрнаступления ВСУ в российском регионе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...