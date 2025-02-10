Командир «Ахмата» раскрыл, сколько бойцов ВСУ осталось в Курской области

Большая часть украинских войск, вторгшихся в августе 2024 года на территорию Курской области, была уничтожена. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — рассказал Алаудинов журналистам ТАСС. По его словам, текущие формирования ВСУ в Курской области в основном состоят из мобилизованных.
Командир чеченского батальона также добавил, что несмотря на серьезные потери, периодически на территории области появляются другие подразделения ВСУ, включая специальные подразделения и иностранный легион.
В Минобороны на днях отмечали, что украинская армия только за сутки потеряла в боях в Курской области свыше 320 своих бойцов. Незадолго до этого бойцы ВС РФ из группировки «Север» сообщали о подавлении контрнаступления ВСУ в российском регионе.
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