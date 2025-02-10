Участок с видом на Неву на «Пролетарской» снова выставлен на продажу в Петербурге

Участок с видом на Неву на «Пролетарской» выставлен на продажу в Петербурге
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Основным преимуществом участка является его местоположение рядом с метро и на набережной Невы
Основным преимуществом участка является его местоположение рядом с метро и на набережной Невы Фото:

Участок на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, имеющий бурную историю планирования различных строительных проектов, снова выставлен на продажу. Собственник рассчитывает выручить за него около 1,3 миллиарда рублей, предлагая потенциальным покупателям не только землю, но и готовое разрешение на строительство.

«Здание и право аренды участка на проспекте Обуховской Обороны, 120, рядом с территорией предприятия „Алмаз–Антей“, вновь ищут покупателя, рассказали два брокера, работающие с девелоперами. По их словам, недавно по объекту была достигнута договоренность о продаже, но в последний момент сделка сорвалась», — рассказали «Деловому Петербургу». 

За последнее десятилетие концепция проекта на этом участке неоднократно изменялась: от бизнес-центра до гостиницы с конгресс-центром и апартаментов бизнес-класса. Недавно проект перешел к новому владельцу, Вячеславу Калашникову, который вместе с Вячеславом Беляковым участвует в ряде совместных бизнес-проектов. Основным преимуществом участка является его местоположение рядом с метро «Пролетарская» и на набережной Невы, что предоставляет возможности для создания жилых и коммерческих объектов с прекрасным видом. Однако, близость к предприятию «Алмаз-Антей», производящему военную продукцию, может наложить дополнительные ограничения на использование участка.

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Участок на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, имеющий бурную историю планирования различных строительных проектов, снова выставлен на продажу. Собственник рассчитывает выручить за него около 1,3 миллиарда рублей, предлагая потенциальным покупателям не только землю, но и готовое разрешение на строительство. «Здание и право аренды участка на проспекте Обуховской Обороны, 120, рядом с территорией предприятия „Алмаз–Антей“, вновь ищут покупателя, рассказали два брокера, работающие с девелоперами. По их словам, недавно по объекту была достигнута договоренность о продаже, но в последний момент сделка сорвалась», — рассказали «Деловому Петербургу».  За последнее десятилетие концепция проекта на этом участке неоднократно изменялась: от бизнес-центра до гостиницы с конгресс-центром и апартаментов бизнес-класса. Недавно проект перешел к новому владельцу, Вячеславу Калашникову, который вместе с Вячеславом Беляковым участвует в ряде совместных бизнес-проектов. Основным преимуществом участка является его местоположение рядом с метро «Пролетарская» и на набережной Невы, что предоставляет возможности для создания жилых и коммерческих объектов с прекрасным видом. Однако, близость к предприятию «Алмаз-Антей», производящему военную продукцию, может наложить дополнительные ограничения на использование участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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