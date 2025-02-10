Судью, освободившего пособников террористов из «Крокуса», отправят под суд

Судью Алихана Ярыжева из Ингушетии подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса», его могут привлечь к ответственности. Как сообщают telegram-каналы, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева.
«По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева. Тот требовал у судьи, чтобы террористов наказали не по всей строгости закона», — передает telegram-канал Mash.
В итоге преступники отделались условным заключением. Отмечается, что Ярыжев также освободил родственников радикалов, причастных к взрыву поезда «Невский экспресс». При задержании у них обнаружили гранатомет, гранату и пистолет.
Ранее стало известно о новых фигурантах дела по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По версии следствия, на Северном Кавказе могут укрываться два лица, который помогли вооружиться террористам. Инцидент произошел 22 марта. В результате атаки погибло 145 человек.
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