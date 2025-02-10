Судью, освободившего пособников террористов из «Крокуса», отправят под суд

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Судью из Ингушетии подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса»
Судью из Ингушетии подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Судью Алихана Ярыжева из Ингушетии подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса», его могут привлечь к ответственности. Как сообщают telegram-каналы, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева.

«По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева. Тот требовал у судьи, чтобы террористов наказали не по всей строгости закона», — передает telegram-канал Mash.

В итоге преступники отделались условным заключением. Отмечается, что Ярыжев также освободил родственников радикалов, причастных к взрыву поезда «Невский экспресс». При задержании у них обнаружили гранатомет, гранату и пистолет.

Ранее стало известно о новых фигурантах дела по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По версии следствия, на Северном Кавказе могут укрываться два лица, который помогли вооружиться террористам. Инцидент произошел 22 марта. В результате атаки погибло 145 человек. 

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Судью Алихана Ярыжева из Ингушетии подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса», его могут привлечь к ответственности. Как сообщают telegram-каналы, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева. «По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева. Тот требовал у судьи, чтобы террористов наказали не по всей строгости закона», — передает telegram-канал Mash. В итоге преступники отделались условным заключением. Отмечается, что Ярыжев также освободил родственников радикалов, причастных к взрыву поезда «Невский экспресс». При задержании у них обнаружили гранатомет, гранату и пистолет. Ранее стало известно о новых фигурантах дела по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По версии следствия, на Северном Кавказе могут укрываться два лица, который помогли вооружиться террористам. Инцидент произошел 22 марта. В результате атаки погибло 145 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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