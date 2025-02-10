Какие праздники отмечают 11 февраля 2025 года: что нельзя делать в это день

Вторник, 11 февраля, — особенный день, наполненный значимыми событиями и праздниками. В этот зимний день во всем мире отмечают Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке, а в православном календаре 11 февраля известно как Лаврентьев день. Каждый из этих праздников имеет свою уникальную историю, традиции и смысл. Подробнее — в материале URA.RU.
Православные праздники 11 февраля 2025
Собор Екатеринбургских святых
Собор Екатеринбургских святых — церковный праздник Русской Православной Церкви, отмечаемый 11 февраля. В этот день чтится память святых, принявших мученическую кончину на территории Екатеринбургской митрополии в разные годы.
Наиболее известными из Екатеринбургских святых являются члены последней царской семьи Романовых — император Николай II, императрица Александра Федоровна и их дети, расстрелянные большевиками в 1918 году в Екатеринбурге. В 1981 году царская семья была причислена к лику святых Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2000 году канонизирована Русской Православной Церковью.
Помимо царской семьи, в состав Собора входят более 60 святых — священники, монахи и миряне, пострадавшие за веру Христову в годы советских гонений на церковь. Многие из них приняли мученическую смерть в застенках Ипатьевского дома и тюрьмах Екатеринбурга.
Лаврентьев день в православном календаре
Для православных верующих 11 февраля известно как Лаврентьев день — день памяти святителя Лаврентия, епископа Туровского. Он жил в XII веке и прославился своей праведной жизнью, мудростью и даром врачевания душевных и телесных недугов.
По народным поверьям, Лаврентьев день был связан с активизацией нечистой силы, особенно ведьм. Чтобы защитить себя и свой дом от их козней, люди использовали обереги — ветки чертополоха, можжевельника, зажигали свечи.
Были и более необычные обряды. Так, женщины брали в руки стиральную доску или деталь от прялки и легонько били ей мужа, чтобы тот был покладистым и нежным. А хозяйки в этот день пекли пироги и кулебяки с капустой — считалось, что это принесет достаток в дом.
Приметы в Лаврентьев день
С Лаврентьевым днем связано немало народных примет. Если снежные хлопья становились крупными — ждали оттепели. Холодная погода предвещала жаркий август. По особенностям луны судили о погоде на предстоящий месяц. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.
Также в этот день было принято молиться святому Лаврентию об исцелении от различных болезней, особенно глазных. Считалось, что он может даровать прозрение слепым и облегчить участь страждущих.
Что можно и нельзя делать 11 февраля 2025
По народным поверьям, 11 февраля, в Лаврентьев день, нужно быть особенно осторожным, чтобы не навлечь на себя беду. В этот день не рекомендуется ссориться, ругаться, обижать близких. Считается, что злые слова и поступки могут привлечь нечистую силу. Особенно опасным считалось оставлять детей без присмотра — злые духи могли навредить им.
Также в этот день не стоит поднимать с земли незнакомые предметы, особенно около дома — это может быть подклад или порча. Лучше аккуратно сжечь такую находку и окропить это место святой водой. Не рекомендуется смотреться в зеркало и ругать себя — это может привести к болезням и неудачам.
Но есть и добрые традиции этого дня. Хозяйкам полагалось испечь пироги или кулебяки с капустой — это должно было принести достаток в дом. Незамужним девушкам не следовало садиться на место главы семьи — считалось, что тогда муж попадется строгий и злой. А вот замужние женщины могли слегка ударить мужа стиральной доской или прялкой — чтобы он был добрее.
В Лаврентьев день принято молиться об исцелении от болезней, особенно глазных. Святой Лаврентий считался покровителем страждущих, способным даровать облегчение и прозрение.
Международные праздники 11 февраля 2025
Всемирный день больного
Ежегодно 11 февраля, начиная с 1993 года, во многих странах мира проходит Всемирный день больного. Инициатором его учреждения стал Папа Римский Иоанн Павел II. Дата 11 февраля была выбрана неслучайно — в этот день католики отмечают праздник Лурдской Богоматери, считающейся покровительницей страждущих.
Всемирный день больного призван привлечь внимание общества к проблемам людей, страдающих от различных болезней и немощей. Также улучшить качество их жизни и медицинской помощи.
В этот день во многих медицинских учреждениях проходят дни открытых дверей, благотворительные акции, бесплатные обследования и консультации. Верующие возносят молитвы об исцелении и облегчении участи больных. Всемирный день больного напоминает, что милосердие, сострадание и взаимопомощь остаются вечными ценностями.
Международный день женщин и девочек в науке
Генеральная ассамблея ООН в декабре 2015 года своей резолюцией №70/212 провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Эта инициатива направлена на достижение полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также расширение их прав и возможностей в научной сфере.
На протяжении истории женщины внесли огромный вклад в развитие различных отраслей науки, однако до сих пор сохраняется гендерное неравенство в этой области. Женщины недостаточно представлены в научном сообществе, особенно на руководящих должностях, а девочки зачастую не имеют достаточной поддержки и стимулов для занятия наукой.
Международный день 11 февраля призван разрушить эти стереотипы и барьеры, вдохновить девочек и женщин на научную карьеру. В этот день по всему миру проходят образовательные и просветительские мероприятия, встречи с женщинами-учеными, выставки и конференции.
Одной из главных целей этого праздника является популяризация историй успеха женщин в науке, ведь они могут служить ролевыми моделями для нового поколения. В качестве примеров можно привести такие выдающиеся имена, как Мария Кюри, Ада Лавлейс, Кэтрин Джонсон, Ширли Энн Джексон и многие другие.
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