Реализация народной программы «Единой России» в Калининградской области идет хорошо. Темпы работы в регионе высоко оценил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, подчеркнув значительные достижения в различных сферах. Среди основных успехов он отметил капитальный ремонт образовательных учреждений, строительство инфраструктурных объектов и развитие здравоохранения.
«Уже сейчас видны конкретные достижения народной программы партии, региональный блок которой мы с вами формировали на выборах в прошлом году. Капитальный ремонт запланирован в школах Калининграда, Васильково, Балтийска, Черняховска. Завершено строительство современного ФОКа в Правдинске. Идет активное строительство дорог и дорожной инфраструктуры, развивается промышленность и сельское хозяйство», — отметил Якушев во время беседы с главой региона Алексеем Беспрозванных. Его слова передает пресс-служба партии.
Якушев подчеркнул, что прямое участие Беспрозванных в надзоре за выполнением национальной программы способствует ее успешной реализации. Уточняется, что глава региона активно участвует в исполнении народной программы, обеспечивая тесное взаимодействие между региональным правительством и партией «Единая Россия». Он также освещает процесс выявления и решения проблем, что способствует улучшению жизни жителей каждого округа.
Калининградское региональное отделение партии активно готовится к муниципальным выборам 2025 года. На них будут замещаться 137 мандатов. Партийные структуры организуют масштабное обучение кандидатов, что включает изучение законодательства и избирательных технологий, а также подготовку к публичным выступлениям и работе с обращениями граждан.
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