09 февраля 2025

Появились кадры с кораблем из КНР, потерпевшим бедствие у Сахалина. Видео

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Принадлежащее КНР судно терпит бедствие из-за непогоды (архивное фото)
Принадлежащее КНР судно терпит бедствие из-за непогоды (архивное фото) Фото:

В Сахалинской области село на мель принадлежащее КНР судно «Ань Янь 2». Возле него начали растягивать боновые заграждения, чтобы ограничить возможный разлив мазута по поверхности воды. Кадрами с места поделился губернатор региона Валерий Лимаренко.

«В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Как ранее писало URA.RU, китайское грузовое судно «Ань Янь 2» село на мель южнее порта Невельск на Сахалине. Причиной стал сильный шторм. Из-за инцидента в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет RT.

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В Сахалинской области село на мель принадлежащее КНР судно «Ань Янь 2». Возле него начали растягивать боновые заграждения, чтобы ограничить возможный разлив мазута по поверхности воды. Кадрами с места поделился губернатор региона Валерий Лимаренко. «В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно», — написал глава региона в своем telegram-канале. Как ранее писало URA.RU, китайское грузовое судно «Ань Янь 2» село на мель южнее порта Невельск на Сахалине. Причиной стал сильный шторм. Из-за инцидента в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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