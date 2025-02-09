В Сахалинской области село на мель принадлежащее КНР судно «Ань Янь 2». Возле него начали растягивать боновые заграждения, чтобы ограничить возможный разлив мазута по поверхности воды. Кадрами с места поделился губернатор региона Валерий Лимаренко.
«В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Как ранее писало URA.RU, китайское грузовое судно «Ань Янь 2» село на мель южнее порта Невельск на Сахалине. Причиной стал сильный шторм. Из-за инцидента в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет RT.
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