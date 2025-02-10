В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

На следующей неделе в Госдуму планируют внести законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который является автором данной инициативы.
«На следующей неделе будем стараться это сделать», — заявил Картаполов, отвечая на вопрос журналистов о внесении инициативы в Госдуму. Информацию об этом передает ТАСС.
По словам Картаполова, предлагаемые в рамках законопроекта штрафы будут достаточно крупными. Так, по его мнению, нарушители будут осознавать серьезность своих действий.
Ранее правительство России поддержало законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде на более чем три месяца без регистрации по месту пребывания. Изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Согласно действующему законодательству, граждане России обязаны уведомлять в письменной форме или через портал «Госуслуги» соответствующий военкомат или местные административные органы о смене места жительства без регистрации или о выезде за пределы страны на срок свыше шести месяцев, а также о возвращении в РФ. За нарушение этого требования грозит штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. В рамках нового законопроекта предлагается повышение данного штрафа, но конкретная сумма увеличения пока не определена.
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