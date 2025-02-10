Появились новые подробности о комментаторе Скворцове, которого избили в Новосибирске

Спортивный комментатор Роман Скворцов, находящийся в реанимации в одной из больниц Новосибирска, вскоре будет переведен в отделение нейрохирургии. Об этом сообщила жена комментатора Ксения.
«Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии», — сказала Ксения в беседе с ТАСС. Скворцова подтвердила, что состояние ее мужа стабилизировалось и он остается под наблюдением врачей.
Обстоятельства нападения на комментатора в настоящее время расследует полиция. По факту избиения возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД.
Ранее комментатор Роман Скворцов был госпитализирован с травмой головы с Красного проспекта Новосибирска, где расположено множество баров и ресторанов. По данным правоохранительных органов, причиной травмы стал конфликт с посетителями одного из баров.
Скворцов не смог вспомнить, как получил травму головы, когда пришел в себя. Отмечается, что у него произошло кровоизлияние в мозг.
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