Появились новые подробности о комментаторе Скворцове, которого избили в Новосибирске

Комментатор Роман Скворцов будет переведен в отделение нейрохирургии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новосибирске завели уголовное дело по факту избиения спортивного комментатора Скворцова
В Новосибирске завели уголовное дело по факту избиения спортивного комментатора Скворцова Фото:

Спортивный комментатор Роман Скворцов, находящийся в реанимации в одной из больниц Новосибирска, вскоре будет переведен в отделение нейрохирургии. Об этом сообщила жена комментатора Ксения.

«Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии», — сказала Ксения в беседе с ТАСС. Скворцова подтвердила, что состояние ее мужа стабилизировалось и он остается под наблюдением врачей.

Обстоятельства нападения на комментатора в настоящее время расследует полиция. По факту избиения возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД.

Ранее комментатор Роман Скворцов был госпитализирован с травмой головы с Красного проспекта Новосибирска, где расположено множество баров и ресторанов. По данным правоохранительных органов, причиной травмы стал конфликт с посетителями одного из баров.

Скворцов не смог вспомнить, как получил травму головы, когда пришел в себя. Отмечается, что у него произошло кровоизлияние в мозг.

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Спортивный комментатор Роман Скворцов, находящийся в реанимации в одной из больниц Новосибирска, вскоре будет переведен в отделение нейрохирургии. Об этом сообщила жена комментатора Ксения. «Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии», — сказала Ксения в беседе с ТАСС. Скворцова подтвердила, что состояние ее мужа стабилизировалось и он остается под наблюдением врачей. Обстоятельства нападения на комментатора в настоящее время расследует полиция. По факту избиения возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД. Ранее комментатор Роман Скворцов был госпитализирован с травмой головы с Красного проспекта Новосибирска, где расположено множество баров и ресторанов. По данным правоохранительных органов, причиной травмы стал конфликт с посетителями одного из баров. Скворцов не смог вспомнить, как получил травму головы, когда пришел в себя. Отмечается, что у него произошло кровоизлияние в мозг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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