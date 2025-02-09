09 февраля 2025

Названы сроки, после которых у россиян смогут изъять участки

Юрист Соловьев: собственникам участков дадут три года на освоение перед изъятием
© Служба новостей «URA.RU»
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Изъятию земельного участка предшествует проведение надзорных мероприятий
Изъятию земельного участка предшествует проведение надзорных мероприятий Фото:

С началом весны у россиян смогут изъять заброшенные участки, согласно новому закону, который вступит в силу с 1 марта. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что собственникам будут предоставлять три года на освоение земельной территории перед ее изъятием.

«Данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заросли кустарником и сорняком, заболотились, замусорились или захламились. Собственнику дополнительно даётся три года, чтобы провести все необходимые работы и начать использовать участок по назначению», — рассказал Соловьев в интервью RT.

Как отмечает юрист, пока собственники приводят участок в порядок, они не привлекаются к ответственности за нецелевое использование территории. Это происходит так, потому что к самому использованию земли они ещё фактически не приступали.

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, который вводит трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенных пунктах и садоводствах. Заброшенную землю, на которой не ведется деятельность, у собственника могут изъять. Об этом сообщил ранее старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

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С началом весны у россиян смогут изъять заброшенные участки, согласно новому закону, который вступит в силу с 1 марта. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что собственникам будут предоставлять три года на освоение земельной территории перед ее изъятием. «Данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заросли кустарником и сорняком, заболотились, замусорились или захламились. Собственнику дополнительно даётся три года, чтобы провести все необходимые работы и начать использовать участок по назначению», — рассказал Соловьев в интервью RT. Как отмечает юрист, пока собственники приводят участок в порядок, они не привлекаются к ответственности за нецелевое использование территории. Это происходит так, потому что к самому использованию земли они ещё фактически не приступали. С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, который вводит трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенных пунктах и садоводствах. Заброшенную землю, на которой не ведется деятельность, у собственника могут изъять. Об этом сообщил ранее старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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