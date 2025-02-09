Названы сроки, после которых у россиян смогут изъять участки

С началом весны у россиян смогут изъять заброшенные участки, согласно новому закону, который вступит в силу с 1 марта. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что собственникам будут предоставлять три года на освоение земельной территории перед ее изъятием.
«Данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заросли кустарником и сорняком, заболотились, замусорились или захламились. Собственнику дополнительно даётся три года, чтобы провести все необходимые работы и начать использовать участок по назначению», — рассказал Соловьев в интервью RT.
Как отмечает юрист, пока собственники приводят участок в порядок, они не привлекаются к ответственности за нецелевое использование территории. Это происходит так, потому что к самому использованию земли они ещё фактически не приступали.
С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, который вводит трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенных пунктах и садоводствах. Заброшенную землю, на которой не ведется деятельность, у собственника могут изъять. Об этом сообщил ранее старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
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