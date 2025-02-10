Дали 6 лет за рубашки для МВД: экс-главе «БМФ» Ляшуку вынесли приговор

Суд приговорил к 6 годам колонии экс-главу компании БМФ Ляшука
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Поставка некачественной формы вылилась для Ляшука в реальный срок
Поставка некачественной формы вылилась для Ляшука в реальный срок Фото:

Бывший гендиректор компании БМФ Борис Ляшук за поставку некачественных форменных рубашек МВД приговорен к 6 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Ляшук Борис Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет», — рассказали в telegram-канале пресс-службы судов Москвы. Приговор вынесен по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости из зала суда. 

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Бывший гендиректор компании БМФ Борис Ляшук за поставку некачественных форменных рубашек МВД приговорен к 6 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Ляшук Борис Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет», — рассказали в telegram-канале пресс-службы судов Москвы. Приговор вынесен по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости из зала суда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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