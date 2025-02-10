Дали 6 лет за рубашки для МВД: экс-главе «БМФ» Ляшуку вынесли приговор

Бывший гендиректор компании БМФ Борис Ляшук за поставку некачественных форменных рубашек МВД приговорен к 6 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Ляшук Борис Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет», — рассказали в telegram-канале пресс-службы судов Москвы. Приговор вынесен по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости из зала суда.
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