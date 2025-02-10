Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать Крым тремя беспилотниками

В понедельник, 10 февраля, с 19:20 до 19:35 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале оборонного ведомства. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, а третий — над северо-западной частью акватории Черного моря.
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