Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать Крым тремя беспилотниками

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ВСУ вновь предприняли попытку атаковать Крым
ВСУ вновь предприняли попытку атаковать Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В понедельник, 10 февраля, с 19:20 до 19:35 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили представители Минобороны РФ в  telegram-канале оборонного ведомства. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, а третий — над северо-западной частью акватории Черного моря.

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В понедельник, 10 февраля, с 19:20 до 19:35 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации. «Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили представители Минобороны РФ в  telegram-канале оборонного ведомства. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, а третий — над северо-западной частью акватории Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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