Пушилин похвастался, что в ДНР стали возвращаться люди

Мирные жители Донбасса стали возвращаться в регион, в частности, в Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«По уровню федеральной поддержки вся помощь Донбассу сопоставима, по сути, с национальным проектом, и виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк», — сказал Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Глава ДНР подчеркнул, что это говорит об уверенности мирных граждан в будущем. По мере того как линия фронта отдаляется вглубь Украины, Донбасс становится на мирные рельсы, добавил Пушилин.
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