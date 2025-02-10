Пушилин похвастался, что в ДНР стали возвращаться люди

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По словам Пушилина, мирные жители стали возвращаться в ДНР
По словам Пушилина, мирные жители стали возвращаться в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители Донбасса стали возвращаться в регион, в частности, в Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. 

«По уровню федеральной поддержки вся помощь Донбассу сопоставима, по сути, с национальным проектом, и виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк», — сказал Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Глава ДНР подчеркнул, что это говорит об уверенности мирных граждан в будущем. По мере того как линия фронта отдаляется вглубь Украины, Донбасс становится на мирные рельсы, добавил Пушилин. 

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Мирные жители Донбасса стали возвращаться в регион, в частности, в Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.  «По уровню федеральной поддержки вся помощь Донбассу сопоставима, по сути, с национальным проектом, и виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк», — сказал Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава ДНР подчеркнул, что это говорит об уверенности мирных граждан в будущем. По мере того как линия фронта отдаляется вглубь Украины, Донбасс становится на мирные рельсы, добавил Пушилин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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